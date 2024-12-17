OnePlus’ın yeni katlanabilir telefonu Open 2’nin özellikleri sızdırıldı. Eğer iddialar doğruysa cihaz, piyasayı domine etme potansiyeline sahip.

Son yıllarda en önde gelen akıllı telefon markalarından biri olmayı başaran OnePlus, katlanabilir telefonlar konusunda da başarılı bir şirket. Öyle ki ilk yatay katlanabilir modeli OnePlus Open, piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan biri olarak nitelendiriliyordu. Bu yüzden yeni nesli büyük merakla bekleniyordu.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, telefonu bekleyenleri mutlu edecek bilgiler paylaştı. Sızdırılan özellikler doğru çıkarsa, OnePlus Open 2 hayal kırıklığı yaratmayacak gibi duruyor. Samsung Galaxy Z Fold6’dan çok daha önde olabilir diyebiliriz.

OnePlus Open 2; Snapdragon 8 Elite, daha büyük batarya ve 50 MP periskop kamera gibi özelliklerle gelecek

İddialara göre OnePlus’ın yeni katlanabilir telefonunda Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’i göreceğiz. Bu da cihazın performans konusunda çok daha iyi hâle geleceğini gösteriyor.

Öte yandan sızıntı, cihazın kablosuz şarjı destekleyeceğini ve IPX8 suya dayanıklılığa sahip olacağını da söylüyor. Ayrca batarya ömrünün uzayacağı ve tasarımın çok daha hafif ve ince hâle geleceği de belirtilmiş. Kamera tarafında 50 MP’lik periskop telefoto görme ihitimalimiz de var.

Pil ömrünün ciddi artış göstereceğini ilk kez duymuyoruz. Daha önceki iddialar, telefonun 6000 ila 6500 mAh arasında bataryayla gelebileceğini söylemişti. Eğer bu doğru çıkarsa OnePlus Open 2, piyasadaki en büyük bataryalı telefon olacak ve rakiplerinin çok önüne geçecek. Bir karşılaştırma yapacak olursak Samsung Galaxy Z Fold6’da 4805 mAh’lik bir batarya bulunuyor.

Telefonun kesin çıkış tarihi belli değil. Ancak edinilen bilgiler, 2025’in ilk çeyreğinde bizlerle buluşacağı yönünde. Ayrıca OPPO Find N5 ile aynı cihaz olabileceği de söyleniyor.