OnePlus'ın güncelleme konusunda diğer firmalardan çok ötede olduğu aşikar. Şirket, yeni Android sürümü birkaç hafta önce tanıtılmasına rağmen, OnePlus 6 için Android 9'un betasını halka açtı.

Birkaç haftalık kapalı beta sürecinden sonra OnePlus, Android 9.0 Pie güncellemesini tüm OnePlus 6 kullanıcıları için açık beta sürecinde indirmeye sundu. OnePlus, daha önceki betalarda OxygenOS özelleştirmelerini kullanmamayı tercih etmişti. Yeni güncellemeyle birlikte ise, Android Pie tabanlı OxygenOS ile ilk kez karşılaşıyoruz.

Eğer birkaç ufak hataya katlanabilirseniz, en yeni yazılımı kullanabilirsiniz.

Açık beta, Android Pie'ın yeni hareket tabanlı navigasyon sistemini ve diğer birçok özelliği içeriyor. OnePlus, yeni sürümde kendi renk ayarlarını, özelleştirilebilir Rahatsız Etme modunu ve Oyun Modu'nu sunmayı da ihmal etmemiş. Betanın halka açılmasıyla beraber daha fazla özelliğin de eklenmesini bekleyebilirsiniz.

Beta yapılarda sürekli karşılaştığımız gibi, bu halka açık beta sürümünde de birtakım bilinen hatalar ve problemler var. OnePlus, Google Pay'in bu sürümde çalışmayacağını söylerken, Google Play'in cihazınızın sertifikalı olmadığı hususunda size bildirim gönderebileceğini de belirtti. Bu sorunlar ve kararsızlıklarla uğraşıp çözmek istiyorsanız, OnePlus forumlarına gidebilir ve dosyaları kendi telefonunuza indirebilirsiniz. Güncelleme sürecinin ise kararlı yapıda veya beta yapıda olmanıza göre farklı işleyeceğini unutmayın.