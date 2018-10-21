OnePlus 6, Oxygen OS OB 5 Sürümünü Almaya Başladı

OnePlus 6 cihazları Oxygen OS Açık Beta 5 sürümünü Ekim ayının güvenlik yamasıyla birlikte almaya başladı.

OnePlus yazılım güncellemeleri hususunda sıkıntılı bir geçmişe sahip; nitekim bunun en göze çarpanı OnePlus 2’nin Android Marshmallow’da bırakılmış olmasıydı. Ancak bu hususta biraz gelişme kaydeden şirket, OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5, OnePlus 5T ve OnePlus 6’ya, kullanıma sunduğu Açık Beta programıyla güncelleme vermekte. Android Pie sürümünün OnePlus 3 cihazına getiriliyor olması nedeniyle şirketin en güncel amiral gemisi cihazına bir başka güncelleme daha veriliyor olması şaşırtıcı olmuyor; nitekim OnePlus 6, Ekim güvenlik yamalarıyla birlikte OxygenOS Açık Beta 5’i alıyor.

Şunu söylemek gerekir ki gelen bu güncelleme çok da büyük bir güncelleme değil. Güncelleme notlarında da yazdığı üzere güvenlik yaması Ekim 2018 tarihine güncellenmiş ve cihazın kapatma menüsünün arayüzünde de biraz değişiklik yapılmış. Ayrıca ekran görüntüsü alma arayüzü de biraz değişmiş. Bu değişiklikler muhtemelen OnePLus 6T’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte gelecek olan yeni kullanıcı arayüzü güncellemesi için hazırlanıyordur.

Güncellemenin dağıtımı şu anda başlamış durumda; ancak beklemek istemeyen kullanıcılar Oxygen OS Açık Beta’nın son sürümünü Oxygen Updater uygulaması aracılığıyla indirebilirler. Güncellemeyi normal yoldan almak için VPN kullanmak ise artık işe yaramıyor; zira şirket güncellemeleri artık ülke bazında değil cihaz bazında dağıtıyor.