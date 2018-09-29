OnePlus 6 Son Güncellemeyle Mevcut Sorunlarını Çözdü

OnePlus 6, Android 9 Pie güncellemesini alan ilk telefonlardan oldu. Ancak OnePlus 6 aynı zamanda Android 9’un Beta sürümünün bir parçasıydı ve hala Beta sürümünün kullanıyorsanız sizin için iyi haberlerimiz var.

Eğer siz de OnePlus 6’nızda Open Beta OS’u kullanıyor ve OTA güncellemesini almadıysanz güncellemelerinizi tekrar kontrol etmenizi öneririz. Eğer hala gelmediyse birkaç gün içinde kesinlikle gelecektir.

Open Beta 4 güncellemesiyle düzeltilen bazı sorunlar şunlar:

Dokunmatik İle İlgili Sorunlar

Birçok kullanıcı telefonlarının dokunmatik özelliğinde sorunlar yaşamıştı. Haliyle bu durum da telefon kullanıcıları için sinir bozucu bir durum oluyor.

Neyse ki OnePlus’ın geliştiricileri OxygenOs Open beta 4 OTA güncellemesiyle bu sorunu hallettiler. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar da bundan sonra böyle bir sorunla karşılaşmayacaklardır.

Şarj Sorunu

Çoğu kullanıcı bataryalarının bir anda boşalmasından şikâyetçiydi. Telefon standby modundayken bile fazla şarj tüketen rakiplerinin çok gerisinde kalıyordu. OnePlus bu duruma da müdahale etti ve geliştiriciler yeni optimizasyonla telefonun standby modundaykenki şarj kullanımını düzelttiklerini öne sürdüler.

Otomatik Çağrı Cevaplama Sorunu

OnePlus 6 kullanıcıları telefon görüşmeleri konusunda bazı durumlardan şikâyetçilerdi. Bunun başlıca sebebi ise otomatik çağrı cevaplama özelliği etkinken telefonda görüşme yapanlar, ikinci bir çağrı aldıklarında çağrı otomatik olarak kabul ediliyordu.

OnePlus, OxygenOS Open beta 4 güncellemesiyle bu sorunu ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Otomatik çağrı cevaplamada yaşanan sorunlar sinir bozucu olduğu için bu durumun çözülmesi kullanıcılar tarafından fazlasıyla takdir edildi. OnePlus ayrıca hızlı arama arayüzünü de optimize ettiğini söylüyor.