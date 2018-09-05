OnePlus 6T, Ekrana Gömülü Parmak İzi Teknolojisiyle Geliyor

Alternatif üreticiler arasında fark yaratarak başarıya ulaşan OnePlus, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip amiral gemilerinden birisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Firmanın yeni cihazı olacak OnePlus 6T hakkında birkaç ipucu veren kutusu sızdırıldı.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü, uzunca bir süredir teknoloji şirketlerinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Synaptics tarafından ilk kez üretime geçirilen teknolojiyi, bu yılın sonlarında ve 2019 başında kanlı canlı göreceğiz. Samsung ve Huawei'nin son cihazlarında ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunacağına dair pek çok söylenti var.

Alternatif üreticiler böyle teknolojilerin her zaman ilk kez uygulandığı cihazlar olmuştur. Geçtiğimiz yıl Essetial Phone adıyla çıkartılan ve başarısız olan bir cihazda ilk çentikli ekranı görmüş, Eylül 2017'de ise Apple'ın bu çentiği büyüttüğüne tanık olmuştuk. Şimdi ise OnePlus, tıpkı Essential Phone gibi su damlası boyutunda bir ön kamera çentiğine ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olan OnePlus 6T üzerinde çalışıyor.

OnePlus 6, haklı nedenlerden ötürü yılın en fazla tavsiye edilen cihazlarındandı. Sınıfının en iyi performansı sunuyor, kamera kalitesiyle göz dolduruyordu. Üstelik ana akım üreticilerden yarı yarıya daha düşük fiyatı vardı. Bu nedenle halefi olacak OnePlus 6T son derece meraklandırıyor.

OnePlus 6T'nin kutusu sızdırılınca beklenen detaylar ortaya çıkmış oldu:

Daha önce Vivo V11 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörüyle geldiğini görmüştük. OnePlus, Vivo'ya kıyasla daha çok şey vadedebilecek bir şirket.

Cihazın diğer beklenen özellikleri arasında 6 ila 8 GB RAM, 3300 mAh batarya, Snapdragon 845 mobil platformu, çift kamera, 6.4 inçlik FHD + ekran da bulunuyor.

Bakalım OnePlus 6T, Google Pixel 3, Note9, yeni iPhone modelleri ve Huawei Mate 20 gibi kültlerle başa çıkabilecek mi.