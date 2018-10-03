OnePlus 6T'nin Parmak İzi Tarayıcısı Böyle Olacak

OnePlus, yeni amiral gemisinin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını gösteren iki yeni video yayınladı. Videolardan biri silinmiş olsa da diğeri, ince çerçeveleri ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı gösteriyor.

Uygun fiyata amiral gemisi donanım denince akla ilk gelen markalardan biri olan OnePlus, Ekim ayının sonlarında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 6T için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. ‘Ekran Kilidini Açma’ başlığı altında yayınlanan video, OnePlus 6T’nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına dikkati çekiyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcının sıradan bir donanım bileşeninden çok daha fazlası olduğunu belirten OnePlus, kullanıcılara en iyi biyometrik güvenlik deneyimini sunmak için yazılım-donanım kombinasyonunun en üst seviyede olması gerektiğini belirtti. OnePlus da diğer üreticiler gibi ultrasonik değil optik parmak izi tarayıcı kullanıyor.

Optik parmak izi tarayıcılar, parmağınızı ekrana bastırdığınızda iyice belirginleşen parmak izi deseninizi kaydeder. Böylece ekran kilidini açmak istediğinizde yazılım, optiğin taradığı parmak izi ile kayıtlı olan parmak izini karşılaştırır. Eşleşme halinde ekran kilidi açılır, eşleşmediğinde ise tekrar denemeniz istenir.