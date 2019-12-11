OnePlus 7 ve 7 Pro, OxygenOS 10.0.3 Güncellemesini Aldı

OnePlus’ın bu sene içerisinde piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonları OnePlus 7 ve 7 Pro yeni bir güncelleme aldı. OxygenOS 10.0.3 isimli güncelleme ile birlikte telefona kasım ayı güvenlik yaması eklendi.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefon modelleri OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. OxygenOS 10.0.3 isimli güncelleme, çeşitli hata düzeltmelerini içerisinde barındırıyor ve bunun yanı sıra bazı performans iyileştirmeleri de gerçekleştiriyor.

Sistem kararlılığını da artıran güncelleme, kasım ayı güvenlik yamasını içerisinde barındırıyor. Şirket, yapılan güncellemenin aşamalı bir güncelleme olduğunu ve dolayısıyla güncellemeyi herkesin aynı anda almayacağını belirtti. Bunun yanı sıra güncellemenin yayınlandığı telefonların rastgele belirleneceğini açıklayan şirket, VPN kullanmanın çok da işe yaramayacağını belirtti.

OnePlus 7 teknik özellikleri

Ekran : 6,41 inç (2340x1080) Full HD+ ekran

: 6,41 inç (2340x1080) Full HD+ ekran İşlemci : Qualcomm Snapdragon 855

: Qualcomm Snapdragon 855 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 48 MP (f/1,6) + 5 MP

: 48 MP (f/1,6) + 5 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 3700 mAh, 20 W hızlı şarj desteği

: 3700 mAh, 20 W hızlı şarj desteği Bağlantı : Wi-Fi 802.11, LTE, GLONASS + GPS, Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 802.11, LTE, GLONASS + GPS, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi : Android 9 Pie

: Android 9 Pie Renkler : Gri, Kırmızı

: Gri, Kırmızı Boyutlar : 157,7 x 74,8 x 8,2 mm

: 157,7 x 74,8 x 8,2 mm Ağırlık: 182 gram

OnePlus 7 Pro teknik özellikleri

Ekran : 6,67 inç (3120x1440) 90 Hz OLED ekran

: 6,67 inç (3120x1440) 90 Hz OLED ekran İşlemci : Qualcomm Snapdragon 855

: Qualcomm Snapdragon 855 RAM : 6 GB / 8 GB / 12 GB

: 6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 48 MP (f/1,6) + 8 MP telefoto + 16 MP ultra geniş açı

: 48 MP (f/1,6) + 8 MP telefoto + 16 MP ultra geniş açı Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 4000 mAh, 30 W hızlı şarj desteği

: 4000 mAh, 30 W hızlı şarj desteği Bağlantı : Wi-Fi 802.11, LTE, GLONASS + GPS, Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 802.11, LTE, GLONASS + GPS, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi : Android 9 Pie

: Android 9 Pie Renkler : Altın, Mavi, Siyah

: Altın, Mavi, Siyah Boyutlar : 162,6 x 76 x 8,8 mm

: 162,6 x 76 x 8,8 mm Ağırlık: 210 gram

OnePlus’ın bu güncellemeyi aşamalı ve yavaş bir şekilde yayınlayacağını belirtmesi OnePlus kullanıcılarının yüreğine su serpti zira bu açıklama, telefonda kritik bir güvenlik açığı olmadığı anlamına geliyor. Güncelleme rastgele bir şekilde yayınlandığından ötürü hangi ülkelerdeki telefonların almaya başladığı da net olarak bilinmiyor.