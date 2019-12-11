OnePlus 7 ve 7 Pro, OxygenOS 10.0.3 Güncellemesini Aldı

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefon modelleri OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. OxygenOS 10.0.3 isimli güncelleme, çeşitli hata düzeltmelerini içerisinde barındırıyor ve bunun yanı sıra bazı performans iyileştirmeleri de gerçekleştiriyor.
Sistem kararlılığını da artıran güncelleme, kasım ayı güvenlik yamasını içerisinde barındırıyor. Şirket, yapılan güncellemenin aşamalı bir güncelleme olduğunu ve dolayısıyla güncellemeyi herkesin aynı anda almayacağını belirtti. Bunun yanı sıra güncellemenin yayınlandığı telefonların rastgele belirleneceğini açıklayan şirket, VPN kullanmanın çok da işe yaramayacağını belirtti.
OnePlus 7 teknik özellikleri
- Ekran: 6,41 inç (2340x1080) Full HD+ ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,6) + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 3700 mAh, 20 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, GLONASS + GPS, Bluetooth 5.0
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie
- Renkler: Gri, Kırmızı
- Boyutlar: 157,7 x 74,8 x 8,2 mm
- Ağırlık: 182 gram
OnePlus 7 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç (3120x1440) 90 Hz OLED ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,6) + 8 MP telefoto + 16 MP ultra geniş açı
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4000 mAh, 30 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, GLONASS + GPS, Bluetooth 5.0
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie
- Renkler: Altın, Mavi, Siyah
- Boyutlar: 162,6 x 76 x 8,8 mm
- Ağırlık: 210 gram
OnePlus’ın bu güncellemeyi aşamalı ve yavaş bir şekilde yayınlayacağını belirtmesi OnePlus kullanıcılarının yüreğine su serpti zira bu açıklama, telefonda kritik bir güvenlik açığı olmadığı anlamına geliyor. Güncelleme rastgele bir şekilde yayınlandığından ötürü hangi ülkelerdeki telefonların almaya başladığı da net olarak bilinmiyor.