OnePlus 8 Pro, AI Benchmark’ta Rakiplerinin Gerisinde Kaldı

OnePlus’ın bu yılki amiral gemisi modeli olacak olan OnePlus 8 Pro, AI Benchmark testinde rakiplerinin gerisinde kaldı. Xiaomi Mi 10 5G ve Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro’ya adeta toz yutturdu.

Normal şartlar altında OnePlus, her yıl yeni amiral gemisi modellerini nisan ayında tanıtıyordu. Bu yıl normal şartlara sahip olmasak da firmanın takviminde çok bir aksama olmayacak gibi görünüyor.

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro serilerinin çıkış tarihleri yaklaştıkça telefonlar hakkında sızıntılar olması ve haberler çıkması hiç şaşırtıcı değil. Son olarak da telefonun AI Benchmark testlerinde elde ettiği sonuç ortaya çıktı.

OnePlus’ın amiral gemisi modeli, AI Benchmark listesinde zirveye çıkamadı:

AI Benchmark, cihazların yapay zekâ performanslarını takip eden ve kayıt altına alan bir internet sitesi olarak göze çarpıyor. Sitede hem mobil hem de masaüstü işlemcilerin performansları değerlendiriliyor. OnePlus 8 Pro, testlerden sonra Galaxy S20, Honor 9X Pro, Nova 5, Nova 5i Pro, Xiaomi Mi 10 5G gibi bazı ürünlerle bir arada listelendi. Telefon, listede Google Pixel 4, ASUS ROG 2, Mi 10 Pro 5G ve Realme X2 Pro modellerinin üzerinde yer aldı.

OnePlus 8 Pro, yapay zekâda sorun yaşamıyor:

OnePlus 8 Pro, listede 30 binden fazla puana sahip. Bu da yapay zekâ anlamında telefonun hiç de fena bir performans sergilemediğini gösteriyor. Yine de listede yer almayan OPPO Find X2, yapay zekâ alanında 39.638 puan alarak OnePlus 8’den çok daha başarılı bir tablo çizdi.

Benchmark testinin sonuçlarına göre telefonda Snapdragon 865 işlemci kullanılacak ve telefon yakın zamanda piyasaya çıkacak. OnePlus 8 Pro’nun 120 Hz ekran yenilenme hızına sahip 6,5 inç AMOLED ekran, Snapdragon 865 işlemci ve farklı RAM/depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Telefonun batarya kapasitesi bilinmese de 50 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor.