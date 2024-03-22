OnePlus, Snapdragon 7+ Gen 3 ile çalışan ilk telefon olan "Ace 3V"yi duyurdu. Enfes özelliklerle donatılan telefon, fiyat açısından da hiç fena değil.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, düzenlediği bir etkinlikte "Ace 3V" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan ilk telefon olarak kayıtlara geçen OnePlus Ace 3V, fiyatıyla da üst düzey özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

OnePlus Ace 3V, 6.74 inç büyüklüğünde ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla donatıldı. 1.240 x 2.772 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 2.150 nit tepe parlaklık değeri ile de tüketiciye oldukça kaliteli bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor. Ekrandaki deliğe yerleştirilen selfie kamera ise 16 MP çözünürlük sunuyor ve 1080p video çekimlerine destek veriyor. Bu arada; telefonda su ve toza karşı dayanıklılık gösteren IP65 sertifikası bulunduğunu belirtelim.

Karşınızda OnePlus Ace 3V

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alan OnePlus Ace 3V, yapay zekâ özelliklerini de destekleyen bu işlemciyi 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirdi. Telefonun 5.500 mAh kapasiteli bataryası 100W hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı ColorOS 14'ü görüyoruz. Tüm bunlara ek olarak; Ace 3V'nin "buhar odası" soğutma sistemine sahip olduğunu da söyleyelim.

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu, ikili kamera kurulumuyla geliyor. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor ve Sony IMX882 sensör içeriyor. İkinci kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor ve ultra geniş açı amacıyla kullanılıyor. Kamera kurulumunun en alt kısmında da dairesel LED flaş bizleri karşılıyor.

OnePlus Ace 3V teknik özellikleri:

Ekran 6.74 inç, AMOLED, 1.240 x 2.772 piksel, 120 Hz, 2.150 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) Batarya 5.500 mAh (100W) İşletim Sistemi Android 14 (ColorOS 14) Boyutlar 162,7 mm x 75,2 mm x 8,47 mm Ağırlık 200 gr

OnePlus Ace 3V fiyatı: