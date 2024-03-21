Qualcomm, orta segment telefonlarda kullanılacak yeni işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 3’ü duyurdu. İşlemci, yapay zekâyı daha uygun fiyatlı telefonlara taşıyacak.

Qualcomm, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi katili olarak nitelendirebileceğimiz orta seviyenin üstü premium seviyenin altı telefonlarda kullanılacak Snapdragon 8s Gen 3’ü duyurmuştu. Şirket, yalnızca birkaç gün sonra yepyeni bir çip daha duyurdu.

Yeni işlemci, Snapdragon 7+ Gen 3 olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 7 Gen 3’ün daha gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Orta segment telefonlarda yer alacağını da belirtelim.

CPU’da %15, GPU’da ise %45’lik iyileştirme var

4 nm sürecinden geçen yeni işlemci, Cortex-X4 (2,8 GHz), dört Cortex-A720 (2,6 GHz) ve üç Cortex-A520 (1,9 GHz) çekirdekle geliyor. Tabii ki Snapdragon 8s veya 8 Gen 3 gibi amiral gemisi seviyesinde performanslar sunmuyor ancak önceki nesle kıyasla önemli iyileştirmeler olduğunu söyleyebiliriz.

Açıklamaya göre yeni yonga seti, CPU tarafında eski nesle kıyasla %15’lik bir performans artışı sunacak. GPU’da ise %45’lik bir iyileştirme göreceğiz. GPU özellikleri tarafında süper çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı desteğini de ekleyelim. Pil tüketiminde ise %5’lik bir azalma vaat ettiğini ekleyelim.

Yapay zekâ özellikleriyle donatıldı

Cihaz içi yapay zekâ yeteneklerine sahip olduğunu ve Snapdragon 7 serisi çiplerde bunu yapan ilk çip olduğunu da belirtelim. Stable Diffusion görsel oluşturma ve Gemini Nano dil modeli gibi yapay zekâ araçlarına desteği var. Ayrıca birden fazla dilde çeviri, sanal asistanlar ve transkripsiyon gibi yapay zekâ özelliklerini de ekleyelim. Wi-Fi 7 desteğini de unutmayalım.

Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcili cihazlar, önümüzdeki aylarda piyasaya sunulmaya başlayacak. İlk kullanacak markaların OnePlus ve Sharp olduğu söyleniyor. OnePlus, bu yonga setine sahip ilk telefonunun Ace 3V olduğunu ifade etti.