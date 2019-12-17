Geçtiğimiz günlerde CES 2020'de bir etkinlik düzenleyeceğini açıklayan OnePlus, tanıtacağı cihazın adını da paylaştı: Concept One. Bu cihazın ne olacağı şimdilik bilinmese de konsept bir akıllı telefon olacağı tahmin ediliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi olan OnePlus, amiral gemisi özelliklere ve donanıma sahip akıllı telefonları daha uygun fiyata piyasaya sürmesiyle satışa çıktığı pazarlarda ses getirmeyi başarmış bir şirket. Daha da önemlisi OnePlus, 7 Ocak’ta ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020’de, yeni bir ‘şeyle’ karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

OnePlus tarafından Çin’in yerel sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir gönderiye göre şirket, CES 2020’de özel bir etkinlik gerçekleştirecek ve Concept One adında yeni bir cihaz ile karşımıza çıkacak. Bu cihazın ne olacağı şu an için tam olarak bilinmiyor ancak konsept bir akıllı telefon olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

OnePlus, CES 2020'de ilk katlanabilir telefonunu duyurabilir

Peki OnePlus Concept One tam olarak ne olacak? Bu konuda net bir bilgi veremiyoruz. Katlanabilir akıllı telefon kategorisi gittikçe daha fazla ses çıkarıyor ve OnePlus, CES 2020’de katlanabilir akıllı telefon tanıtan şirketler arasına girebilir. Belki de Xiaomi’nin Mi Mix Alpha’sı gibi tamamen özgün ve farklı bir konsept cihazla karşılaşacağız. Şimdilik bilemiyoruz…

OnePlus, geçtiğimiz dönemde akıllı televizyon sektörüne de giriş yapmış ve ilk akıllı televizyonunu tanıtmıştı. Şirketin konsept ve yeni nesil bir akıllı televizyon ile karşımıza çıkması da ihtimaller arasında. Ancak 5G ve katlanabilir akıllı telefon piyasasının bu denli hareketli olduğu bir dönemde şirketin dikkat çekici bir telefon yerine bir televizyon tanıtmayı tercih etmesi pek de beklenmiyor.