Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcı Neden Yavaş Çalışıyor?

Kullanıcıların artan şikayetleri üzerine OnePlus forumda bir açıklama yayınlayan OnePlus yazılım mühendisi, ekrana gömülü parmak izi tarayıcının makine öğrenimi teknolojisi kullandığını, bu nedenle kullanıldıkça hızlanacağını belirtti.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, şirketin en yeni amiral gemisi olan OnePlus 6T’de önemli bir değişiklik gerçekleştirerek fiziksel parmak izi tarayıcıyı bir kenara bırakmış ve ekrana gömülü parmak izi teknolojisine geçiş yapmıştı. Bu değişiklik, cihaz hakkında pek çok övgüye neden olurken eleştirileri de beraberinde getirdi.

Kullanıcılara göre OnePlus 6T’nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, standart fiziksel bir parmak izi tarayıcıya göre oldukça yavaş çalışıyor. Bu da olağan bir şekilde cihazın kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. OnePlus’ta yazılım mühendisi olan Yale Liu, konuyla ilgili olarak OnePlus forumunda bir açıklama metni yayınlayarak kullanıcıların eleştirilerine yanıt verdi.

Liu’nın yazısına göre ekrana gömülü parmak izi tarayıcının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan algoritma, makine öğrenimi teknolojisi ile destekleniyor. Yeni OnePlus 6T’nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, kullanıcı parmağını sensöre her koyduğunda parmağa ait daha önce elde edemediği verileri, eski verilerin üzerine ekliyor.

OnePlus 6T’nin bu veri genişletme algoritması, tarayıcının başlarda yavaş çalışmasına neden oluyor. Ancak tarayıcı parmak ile ilgili daha fazla veri elde ettikçe parmağın ıslak olması ya da parmakta yara bulunması gibi koşullarda kullanıcı kimliğini daha hızlı onaylıyor ve böylece başlarda bulunan yavaşlık kullandıkça kayboluyor.