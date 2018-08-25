OnePlus'ın 6T Modeli Rusya'da Resmi Kaynaklarda Görüldü

OnePlus'ın yeni amiral gemisi olacağı konuşulan 6T modeli, Rus kaynaklarında doğrulandı.

Son dönemin dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus'ın, 6T adında güçlendirilmiş bir amiral gemisi satışa sunacağı konuşulmakta. Telefon hakkında artan iddialar ve beklentiler sonrasında OnePlus 6T ismi, Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından doğrulandı. İsim hariç herhangi bir bilginin paylaşılmadığı belgede, model numarasının OnePlus A 6013 olacağı belirtildi.

Dile getirilen söylentiler, OnePlus'ın bu yeni cihazda kablosuz şarj imkanı sunacağı yönünde. Ayrıca OnePlus, T versiyonu için kameraları biraz daha geliştirmeyi ihmal etmiyor. Bu geleneğin bu modelde de süreceği ve OnePlus 6T'nin OnePlus 6'dan daha iyi bir kamera kurulumuna sahip olacağı belirtildi.

Bir önceki modele benzer olarak, Qualcomm Snapdragon 845 işlemcinin yer alması ve çentik ekran tasarımının devam ettirilmesi bekleniyor. Bazı iddialar ise OnePlus 6T'nin, T-Mobile üzerinden 550 dolara satılacağını gösteriyor. Önceki modele göre fiyatının 20 dolar arttığı görülen OnePlus 6T hakkında ilerleyen günlerde daha fazla detaya sahip olabiliriz.