Akıllı telefon piyasasının Android kanadında, son yılların parlayan yıldızlarından OnePlus, yeni cihazında da kullanıcılarına büyük yenilikler getirecek.

Akıllı telefonunuzun hızlı ve çabuk olduğunu hissettiren birkaç ana faktör var. Bu etmenler işlemci, bellek ve depolama. İşletim sisteminin, videoların, uygulamaların ve fotoğrafların saklandığı yer olarak depolama oldukça önemli bir faktör. OnePlus cihazlar hızları ile nam saldı ve bir sonraki modelleri de bu konuda istisna olmayacak gibi duruyor.

Yeni OnePlus amiral gemisinin yonga setinin Snapdragon 855 olmasının yanında telefon yeni nesil ‘flash’ depolama UFS 3.0. ile birlikte gelecek. Yeni ortaya çıkan bu bilgi, teknoloji dünyasıyla ilgili sızıntı haberlerini yapan ünlü Ice Universe’den geldi. Tabii, ne olursa olsun firma tarafından onaylanmadığı sürece bunun bir dedikodu olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Ice Universe’nin Twitter hesabında paylaştığı benchmark ekran görüntüsünde ardışık okuma (sequential read) oranının 2279.8 MB/s olduğu görülüyor, UFS 2.1’de bu hız 800MB/s oranında. Bu oranın yeni OnePlus cihazından olduğu bilgisi ise bu tweet’ten sonra atılan “yeni OnePlus cihazını bekleyin” tweet’inden kaynaklanıyor.

UFS 3.0, Samsung tarafından geliştirildi ve birkaç ay önce duyuruldu. Bu özelliğin ilk olarak Samsung’un S10'da görülmesi bekleniyor. (Muhtemelen S10 Lite’da bu özellik olmayacak çünkü UFS 3.0 için minimum 128GB depolama kapasitesi gerekiyor). UFS 3.0, günlük kullanımda gözle görülür farklar yaratacak, en önemli özelliği ise yüksek çözünürlüklü videoların kaydını rahatlıkla yapılabilecek olması.

Görünüşe göre, OnePlus akıllı telefon seçenekleri arasında en iyi opsiyonlardan bir tanesi olmayı sürdürecek. UImarız cihazların fiyatları da satın alınabilir düzeyde olmaya devam eder.