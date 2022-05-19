OnePlus Nord 2T'nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Odağını fiyatına göre oldukça iyi performans veren giriş ve orta segment telefon modelleri üretmeye çeviren OnePlus, Nord serisinin yeni üyesi 2T’yi yakında satışa sunacak.

Geçtiğimiz ay yeni akıllı telefonu OnePlus Ace’i tanıtan şirket, bu hafta içinde akıllı telefonlarının arasına bir yenisini daha ekleyecek. Amiral gemisi Nord 2’ye benzer özelliklere sahip olan fiyatıyla ve sunduğu özelliklerle birçok kullanıcının dikkatini çekecek gibi duruyor.

Henüz lansmanı bile gerçekleşmemiş olan OnePlus Nord 2T'nin neredeyse tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Telefonun bütçe dostu olması ve özellikleriyle göz doldurması bekleniyordu. Bakalım sızdırılan bilgilere göre telefon beklentileri karşılayacak mı?

OnePlus Nord 2T amiral gemisinden daha iyi performans sunuyor

OnePlus Nord 2T; 6,43 inç FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel kullanılarak üretildi. Nord 2T, MediaTek Dimensity 1300 işlemciye sahip. Telefonun yonga seti; bir adet 3.0 GHz Cortex-A78, üç adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinin yanında ARM Mali G77 MC9 grafik işlemciyle satışa sunulacak.

Telefonun arka panelinde 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel monokrom sensörüyle birlikte toplam üç kamera bulunuyor. Ön panelinde ise sol üst köşeye konumlandırılmış 32 Megapiksel IMX615 selfie kamerası yer alıyor.

OnePlus Nord 2T’nin dikkat çeken diğer özellikleri arasında 80W kablolu hızlı şarj desteği, HDR10+ desteği ve gelişmiş kararlılıkla birlikte daha düşük gecikme hızı sunan Wi-Fİ/Bluetooth Hybrid 2.0 teknolojisi yer alıyor. Telefonun pil ömrü ise 4.500 mAh. Nord 2T, Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1'i işlemciye sahip.

OnePlus Nord 2T özellikleri:

OnePlus Nord 2T, 24 Mayıs'tan itibaren İngiltere'de ve Avrupa'daki çeşitli pazarlarda satışa sunulacak. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Cihaz, 19 Mayıs'tan itibaren OnePlus'ın resmi web sitesi üzerinden ön sipariş için kullanıcılara sunulacak. OnePlus Nord 2T gri gölge ve sisli yeşil olarak iki farklı renk seçeneğine sahip.

Ekran: 6.43-inch FHD+ AMOLED 90Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği

6.43-inch FHD+ AMOLED 90Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği İşlemci: MediaTek Dimensity 1300

MediaTek Dimensity 1300 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X RAM

8 GB / 12 GB LPDDR4X RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP Sony IMX 766 ana kamera + 8 MP Sony IMX 355 ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP Sony IMX 766 ana kamera + 8 MP Sony IMX 355 ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 32MP, EIS

32MP, EIS Batarya: 4.500 mAh, 80 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh, 80 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi/ Bluetooth Hybrit 2.0

Wi-Fi/ Bluetooth Hybrit 2.0 İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1

OnePlus Nord 2T fiyatı:

Nord 2T iki farklı RAM ve depolama seçeneğine sahip olacak. Sızdırılan bilgilere göre telefonun 8GB RAM ve 128 GB depolama özellikleri taşıyan iki versiyonu yakında 399 eurodan (6.703 TL) başlayacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama özelliklerine sahip versiyonunun satış fiyatı ise 499 eurodan (8.383 TL) başlayacak.

Tabii bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için lansmanı beklememiz gerekiyor. Ancak listelenen fiyatı ve özelliklerine bakıldığımızda beklentilerden bir miktar daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.