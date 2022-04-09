OnePlus'ın Yeni Modelinin Adı OnePlus Ace mi Olacak?

OnePlus'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni modelinin ardından şirketin yeni modelleriyle ilgili söylentiler de büyük bir hız kazandı. Bu söylentilerden bazıları Oppo'dan görmeye alışık olduğumuz Ace model adının OnePlus tarafından da üretileceği yönünde.

Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus, geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Nord 2 CE’yi duyurmuştu. OnePlus’ın bu duyurusunun üzerinden çok geçmeden ise önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 10R’nin teknik özellikleriyle ilgili yeni bilgiler sızdırıldı.

OnePlus 10R’nin bu yılın ikinci çeyreğinde piyasadaki yerini alması beklenirken, şirketin bir diğer çok konuşulacak modelinin OnePlus Ace adıyla kullanıcıların beğenisine sunacağı iddia edildi. Peki bu ‘Ace’ ismi nereden geliyor? Gelin çok konuşulacak bu yeni telefon hakkında söylentilere biraz daha yakından bakalım...

Oppo’nun Ace’i OnePlus’a mı geçiyor?

Telefonun ismini ilk duyduğunuzda “Sanki ben bunu bir yerden hatırlıyorum” demiş olabilirsiniz. Evet, hatırlamanız normal çünkü bu isim daha önce Oppo’nun pek çok yeni telefon modelinde kullanılmıştı ancak bir süredir Oppo bu isimle bir telefon üretmiyor ve sanıyoruz ki Ace modellerini artık OnePlus’tan göreceğiz. OnePlus Ace ile ilgili çıkan söylentiler ise yeni akıllı telefonun bir önceki modelleri pek de aratmayacağına işaret ediyor. Henüz resmi bir kaynaktan kesinleşen bir bilgi gelmese de söylentiler konusunda en güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station’ın (DCS) paylaştığı bazı bilgiler var.

Bu bilgilerden belki de en dikkat çekenlerinden biri de telefonun, Apple yonga setleriyle karşılaştırılan Dimensity 8100 yonga setiyle geleceği. Tabii bunun oldukça tartışmalı bir konu olduğunu da söylemek lazım. Yine birçok akıllı telefon modelinde sıklıkla gördüğümüz dokulu arka kapak ve OnePlus Ace’te karşımıza çıkması bekleniyor. Arka panele dair heyecan yaratan söylentilerden biri ise telefonun 50 MP kameraya sahip olabileceği. Ön panelle ilgili olarak da DCS tarafından paylaşılan bilgilerde telefonun 6.7" 120Hz FullHD+ AMOLED ekranı olacağı söyleniyor. Hızlı şarj özelliğinin ise 150W şarj ve 4.500 mAh pil ile destekleneceği yine iddialar arasında yerini alıyor.