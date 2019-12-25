OnePlus, Telefonlarında Neden Reklamlara Yer Vermiyor?

OnePlus CEO'su, kendisiyle yapılan bir röportajda markanın ürün anlayışı ve neden Oxygen OS işletim sisteminde reklamlara yer verilmediği hakkında konuştu. CEO ayrıca OnePlus TV'leri önümüzdeki yıl Çin pazarına taşıyacağını açıkladı.

Android akıllı telefon üreticilerinin çoğu, amiral gemisi telefonlar kadar iyi özelliklere sahip ancak daha ucuz olan cihazlar satarak isim yaptı. Reklamları işletim sistemine yerleştirmek, düşük fiyata güçlü donanımlar sunan üreticiler için kar elde etmenin yollarından biriydi ve bu hareketin en önemli isimlerinden biri Xiaomi, oldu.

Yakın zamanda yapılan bir röportajda OnePlus CEO'su Pete Lau, OnePlus'ın bir marka olarak gelişiminden, ürün vizyonundan ve cihazlarını nasıl tasarladıklarından bahsetti. Lau, şirket hakkındaki görüşlerinin yanı sıra gelecekteki ürünler konusunda da ilkeleri ve felsefeleri hakkında oldukça ilginç bilgiler paylaştı.

CEO'ya göre OnePlus, en iyi özellikleri bir sonraki cihazlarına taşıyor ve ürünlerine değer katıyor. Lau, "İleri teknoloji cep telefonları ve sıradan cep telefonları arasındaki birçok fark, ayrıntıda gizli. 90 Hz kullanırsanız, 60 Hz'e geri dönemezsiniz. 1 milyon dolarlık bir araba satın aldığınızda, asıl endişe motorun ne kadar güçlü olduğu değil, ayrıntılar ve işçiliktir" diyor.

Reklam konusuna da değinen Pete Lau, ürün iyi yapılmışsa şirketin bundan para kazanabileceğini düşünüyor. Lau, "Reklamım yok, ancak cihazlarımı biraz daha pahalıya satarak para kazanabilirim" diyerek görüşünü ortaya koydu. Ayrıca şirketin ucuz akıllı telefon yapmak istemediğini ve tüketicilere daha fazla paraya değecek ürünler sunmak istediğini belirtti.

Son olarak OnePlus CEO'su, yakın zamanda Hindistan'da piyasaya sürülen OnePlus TV hakkında da konuştu ve OnePlus TV'yi önümüzdeki yıl Çin pazarına taşıyacaklarını doğruladı. OnePlus TV'nin Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerine geleceği de söylentiler arasında.