Amiral gemisi akıllı telefonları ile sektöre damga vuran OnePlus, önümüzdeki günlerde yapacağı bir etkinlik için Çin medyasına davetiye dağıttı. Dağıtılan davetiyede ise şirketin yeni bir ekran teknolojisi tanıtacağı belirtiliyordu.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlarının rekabetçi özelliklerinin yanı sıra akıllı telefon sektöründeki birçok yeniliği telefonlarına çok çabuk eklemesiyle de biliniyor. Şirket, pek çok alanda sektörün devleri olan Apple ve Samsung’a karşı oldukça dişli bir rakip olarak yoluna devam ediyor.

OnePlus, Çin'in Shenzhen kentinde yapacağı bir etkinlik için geçtiğimiz günlerde Çin medyasına davetiye gönderdi. Gönderilen davetiyede, yapılacak etkinliğin 13 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceği ve OnePlus’ın yeni bir teknoloji tanıtacağı ortaya çıktı. Davetiyelerde görüldüğü üzere OnePlus, yeni bir ekran teknolojisi tanıtmak için hazırlanıyor. Bu ekran teknolojisinin ise yenileme hızı hakkında olacağını belirten bazı iddialar bulunuyor.

OnePlus, 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini tanıtacak:

Hong Kong merkezli şirketin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği etkinlikte 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlarını tanıtacağı söyleniyor. OnePlus 7 serisinde 90 Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanarak telefonlarına önemli bir yenilik ekleyen şirket, önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan yeni ekran teknolojisiyle birlikte OnePlus 8 modelini bekleyen hayranları için önemli bir sürpriz gerçekleştirebilir. 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar gelecek etkinlikte tanıtılırsa bu teknolojinin OnePlus 8 serisinde kullanılacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

Standart bir telefonun sahip olduğu yenileme hızının iki katı olan 120 Hz yenileme hızı teknolojisi, akıllı telefonunuzda gerçekleştirdiğiniz her eylemin çok daha pürüzsüz ve yumuşak gözükmesini sağlıyor. Bu, hem çok daha güzel bir görüntü sağlıyor hem de performans anlamında telefona akıcılık kazandırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da 13 Ocak’ta yapılacak olan etkinlikte 120 Hz yenileme hızı teknolojisinin tanıtılacağı söyleniyor.

OnePlus yöneticisi Carl Pei, geçtiğimiz aylarda bundan sonra çıkacak tüm OnePlus markalı akıllı telefonların en az 90 Hz yenileme hızına sahip olacağının sözünü vermişti. Şirket, 120 Hz yenileme hızı teknolojisini tanıtarak bu teknolojiyi amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanabilir. 90 Hz yenileme hızına sahip ekranlar ise bu durumda şirketin orta segment ve bütçe dostu modellerinde kullanılacak.