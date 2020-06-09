OnePlus Z’nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Orta segment telefonlar arasında da kendini göstermeyi planlayan OnePlus, yakında yeni telefonunu Hindistan'da tanıtacak. OnePlus Z veya OnePlus 8 Lite ismiyle çıkması beklenen telefonun tanıtım tarihi de ortaya çıktı.

Şimdiye kadar OnePlus rakip olarak kendine Samsung ve Apple gibi üst düzey telefonlar üreticilerini seçmişti. Kulvar olarak premium sınıfta bulunmayı seçen marka, tanıttığı telefon özellikleri ve fiyatlarıyla hep yukarıları hedeflemişti.

Orta segment telefonların bulunduğu kulvarda da kendini göstermek isteyen marka, OnePlus Z’yi tanıtacak. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi markaların bulunduğu bu sınıfta da rekabet etmek isteyen OnePlus, yakında Hindistan’da yeni telefonunu tanıtmayı planlıyor.

OnePlus Z, 10 Haziran'da Hindistan’da tanıtılacak

Uygun fiyatlı bir modelini yakında piyasaya sürmeyi bekleyen OnePlus, telefonunun ismi hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. OnePlus Z veya OnePlus 8 Lite olarak adlandırılabileceğini düşündüğümüz akıllı telefon hakkındaki ortaya çıkan bilgileri gelin yakından inceleyelim.

Nisan ayında paylaşılan görsellere bakılacak olursa, OnePlus Z düz bir ekranla gelecek. Ekrandan parmak izi okuyabilen bir tasarıma sahip olabileceğini ekleyerek, ekranın OLED olacağını belirtelim. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’dan alışık olduğumuz gibi kamera, ekranın sol üstünde bulunacak. Samsung Galaxy S10E ile başlayan bu akımı, uygun fiyatlı OnePlus Z de devam ettirecek gibi gözüküyor. Ses kontrol tuşlarının, telefonun sol tarafına ve güç tuşunun sağ tarafında konuşlandırılmış olduğunu görüyoruz. Fakat arka panel ile ilgili herhangi bir görsel henüz ortaya çıkmış değil.

OnePlus Z’nin özellikleri

İşlemci: Snapdragon 765

Snapdragon 765 Ram: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ekran: 6,55 inç Super AMOLED, 90 Hz

6,55 inç Super AMOLED, 90 Hz Batarya: 4.300 mAh

OnePluz Z’nin fiyatı

Vergiler hariç 2.250 TL’ye Hindistan’da tanıtılacak telefon, iki farklı modelle karşımıza çıkabilir. 6 GB ve 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip modeller orta seviyeli telefonlara büyük bir rakip olacak gibi gözüküyor. Hindistan’da duyurulacağı tarihin de 10 Haziran olarak ortaya çıktığını ekleyelim.