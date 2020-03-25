Günümüzde pek çok farklı müzik dinleme platformu olsa da, radyo dinlemek çoğu dinleyici için vazgeçilmez hazlardan bir tanesi. Uygulama marketlerinden indirebileceğiniz online radyo dinleme uygulamaları sayesinde akıllı cihazlarınızdan radyo dinleyebilirsiniz.

Kimine göre artık eski moda bir yayın aracı, kimine göre ise yıllar geçse bile yeri doldurulmaz bir alışkanlık. Müzik dinlemek için pek çok farklı platform olsa bile radyonun nostaljik havasından vazgeçemiyor. Online radyo uygulamaları sayesinde, radyo ruhunu yaşayan pek çok kanala ve içeriğe ulaşmanız mümkün.

Listemizdeki online radyo uygulamaları ile yalnızca yerel ya da ulusal radyo kanallarını değil, dünyanın pek çok farklı noktasında yayın yapan kanalları da dinleme imkanınız var. Gittikçe sayısı artan internet radyolarına da, online radyo dinleme uygulamaları üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Sizin için Google Play ve App Store’da bulunan popüler online radyo uygulamalarını listeledik.

Popüler online radyo uygulamaları:

TuneIn Radio

Karnaval Radyo

Heart Radio App

Radyo Kulesi

XiiaLive

RADYO

AccuRadio

Simple Radio

AndroTurk Radyo

PowerApp

TuneIn Radio

Yapımcı: TuneIn Inc

Puan: 4.5

İndirme Sayısı: 100 Milyon +

TuneIn Radio mobil uygulaması üzerinden dünya çapında yayın yapan 100 binden fazla radyo kanalına ulaşabilirsiniz. Sevdiğiniz programları isterseniz canlı dinleyebilir, isterseniz daha sonra bu yayınların HD kalitedeki kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Canlı spor ve son dakika haberlerini takip edebileceğiniz radyo kanallarının yanı sıra, uygulama üzerinden 6 milyona yakın podcaste ulaşabilirsiniz.

Karnaval Radyo

Yapımcı: Karnaval Medya Labs

Puan: 3.5

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Karnaval Radyo mobil uygulaması üzerinden pek çok farklı türde radyo yayınına, sevilen podcastlere ve müzik listelerine ulaşabilirsiniz. Ünlü isimler tarafından hazırlanan birçok yayın bu mobil uygulamada sizi bekliyor. Radyo yayınları ve podcastlerin yanı sıra, uygulama üzerinden anlık olarak güncellenen son dakika haber akışını da takip edebilirsiniz. Alarm özelliğini kullanarak favori programınızın başlama saatinde uygulamanın otomatik olarak başlamasını sağlayabilirsiniz.

Heart Radio App

Yapımcı: Global Media & Entertainment

Puan: 3.8

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Heart radyonun mobil kullanıcılarına özel hazırladığı bu mobil uygulama sayesinde, kendine özel bir tarza sahip pek çok farklı radyo yayınına erişebilirsiniz. Canlı radyo yayınlarının yanı sıra, kullanıcılara özel hazırlanan Heart 70s, 80s, 90s gibi daha birçok farklı müzik listesini de dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan mobil uygulamadaki tüm yayınlar, HD ses kalitesinde kullanıcılara sunuluyor.

Radyo Kulesi

Yapımcı: Plava Kula.

Puan: 4.8

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Radyo Kulesi mobil uygulaması sayesinde ulusal yayın yapan binden fazla radyo yayınına kolayca ulaşabilirsiniz. Favori radyolarınızı takip edebileceğiniz gibi daha önce hiç dinlemediğiniz yayınları da keşfetme şansınız var. O anki modunuza göre bir kategori seçerek yeni radyo yayınları ve müzik listeleri dinleyebilirsiniz. Uyku modunu ayarlayarak yayının otomatik olarak durmasını sağlayabilirsiniz.

XiiaLive

Yapımcı: Visual Blasters LLC

Puan: 4.5

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

XiiaLive mobil uygulaması, online radyo dinleme tutkunları için özenle hazırlanmış uygulamalardan bir tanesi. Mobil uygulama üzerinden dünya çapında yayın yapan 50 binden fazla radyo kanalına ulaşabilirsiniz. Ekolayzer sistemi ile ses çıkışını düzenleyebilir, yayını dilediğiniz gibi durdurabilir, favori kanallarınıza kolayca ulaşabilir ve uyku zamanlayıcısı sayesinde radyo dinlerken huzurlu uykulara dalabilirsiniz.

RADYO

Yapımcı: RADYO

Puan: 4.2

İndirme Sayısı: 5 Milyon +

İlk kez 2009 yılında kullanıcıların hizmetine sunulan RADYO mobil uygulaması, değişen dünya şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen online radyo dinleme uygulamalarından bir tanesi. Uygulama marketlerinde bulunan online radyo dinleme uygulamaları arasında en çok radyo kanalını sunma hedefinde olan RADYO uygulaması üzerinden, sizinle aynı radyo kanalını dinleyen kişilerle sohbet edebilirsiniz. Uygulama; oyun modu, akıllı bağlantı, otomatik ses seviyesi gibi özellikleri ile kullanıcıların her türlü ihtiyacına uygun seçenekler barındırıyor.

AccuRadio

Yapımcı: AccuRadio

Puan: 4.6

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Radyoda sohbet programlarından ziyade müzik dinlemekten hoşlananlardansanız, AccuRadio mobil uygulaması tam size göre. 50’den fazla müzik türüne göre hazırlanmış radyo yayınlarına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Uygulama, bugüne kadar üretilmiş tüm müzikleri kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Tutkunu olduğunuz müzik türleri ve sanatçıların yanı sıra, rastgele bir yayın seçerek daha önce hiç duymadığınız bir müzik türünü ya da sanatçıyı AccuRadio mobil uygulamasında keşfedebilirsiniz.

Simple Radio

Yapımcı: Streema, Inc.

Puan: 4.5

İndirme Sayısı: 10 Milyon +

Simple Radio mobil uygulaması, radyoseverlerin aradığı nostaljik sadeliği kullanıcılarına sunuyor. Dünya çapında yayın yapan 50 binden fazla radyo kanalına ulaşabileceğiniz uygulamanın sade arayüzü sayesinde kolayca kullanabileceksiniz. FM ve AM frekansları üzerinden yayın yapan radyo kanallarını takip edebilir ve online yayın yapan yeni kanalları keşfedebilirsiniz. Favori radyo kanallarınızı ise bir kere kaydettikten sonra, tek tıkla kolayca dinleme imkanınız var.

AndroTurk Radyo

Yapımcı: AndroTurk Radyo

Puan: 4.4

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

AndroTurk Radyo mobil uygulaması üzerinden ulusal yayın yapan binden fazla radyo kanalına kolayca ulaşabilirsiniz. Radyoyu kaydet özelliği sayesinde, dilediğiniz radyo yayınını kaydedebilir ve daha sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dinleyebilirsiniz. Kullanıcıların arayüzü özelleştirebilmesi için pek çok tema sunan uygulamada, ulusal yayında olmayan yerel radyoları da keşfetme şansınız var. İzinleri minimumda tutarak, kullanıcı özeline ve güvenliğine saygı duyan AndroTurk Radyo, görme engelli kullanıcılar için de özel seçenekler sunuyor.

PowerApp

Yapımcı: Power Radyo Reklam ve Yayıncılık A.Ş.

Puan: 4.0

İndirme Sayısı: 100 Bin +

Power Radyo ve Televizyon Grubu tarafından mobil kullanıcılara özel olarak tasarlanan PowerApp mobil uygulaması, kullanıcılarına benzersiz bir radyo dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Uygulama üzerinden Power grup radyolarına, online yayın yapan farklı radyo kanallarına ve sevilen pek çok farklı podcaste ulaşabilirsiniz. PowerApp kullanıcılarına özel hazırlanmış ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız birbirinden canlı müzik listeleri ve radyo yayınları da uygulamada kullanıcılarını bekliyor.

App Store ve Google Play üzerinde iOS ve Android cihazlarınıza indirerek doyasıya radyo dinleyebileceğiniz en iyi online radyo uygulamaları listemiz bu şekilde. Bu mobil uygulamalar sayesinde nostaljik radyo dinleme alışkanlığınızı, günümüz teknolojisini kullanarak çok daha keyifli bir deneyim haline getirebilirsiniz.