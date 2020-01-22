LoL Piri Olmanıza Yarayan ‘OP.GG’ Nasıl Kullanılır?

Günümüzün en çok oynanan oynaması ücretsiz MOBA oyunu olan League of Legends, yer yer zor bir oyun olabiliyor. Oyunda kendinizi geliştirmek için yapmanız gereken şeylerden biri de istatistiklerinizi takip etmek. Bu rehberde LoL’de kendinizi değerlendirmeniz ve daha iyi bir yere gelebilmeniz için yararlı bir araç olan OP.GG’den bahsedeceğiz.

Son yılların en popüler oyunlarından League of Legends, zamanla Teamfight Tactics (TFT) gibi yan oyunlarla ekleme yapıldı. Yakın zamanda mobil cihazlara gelmesi beklenen League of Legends: Wild Rift gibi projelerle evren genişlemeye devam ediyor.

Aslında LoL'ün her zaman eğlenceli olduğunu söylemeyiz. Örneğin Hard stuck diye tabir ettiğimiz olayda, düşük bir ligde uzun bir süre takılıp kalabiliyorsunuz. Böyle zamanlarda o ligden kurtulmak için bir an önce kendinizi ve rakiplerinizi analiz ederek oyuna devam etmeniz gerek. Bunun için en basit yollardan birisi de OP.GG sitesini kullanmak.

LoL’de yükselmenizi sağlayacak OP.GG nedir?

OP.GG, rekabetçi çevrimiçi oyunlardaki istatistiklerinizi görebileceğiniz, rakiplerinizin de maç esnasında olsa dahi istatistiklerini görebileceğiniz bir istatistik, veri ve rehber sitesidir. Şu anda OP.GG’nin desteklediği oyunlar arasında Playerunknown’s Battlegrounds, Rainbow Six Siege, Fortnite ve Overwatch bulunmakta. Ancak biz burada OP.GG’yi LoL’de yükselmek için nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız. (OP.GG’nin mobil uygulamaları da bulunuyor. Onları da aşağıdan indirebilirsiniz.)

OP.GG Android indir:

OP.GG iPhone (iOS) indir:

Peki bu OP.GG nasıl kullanılır?

Kendini analiz edin,

Rakibini analiz edin,

Metadaki şampiyonları görün,

Şampiyona en iyi rün ve eşya dizilimini uygulamak,

Şampiyonunuzun kontralarını yasaklayın ya da rakip şampiyonun kontrasını alın,

Kendini analiz edin:

Çoğu League of Legends oyuncusunun atladığı nokta kendisini analiz etmemektir. Bir oyuncu özeleştiride ne kadar sert olursa o kadar gelişim kaydeder. OP.GG de bunu en iyi şekilde yapmanıza yarıyor. OP.GG’de kazandığınız maçlarda neler yaptığınızı, kaybettiğiniz maçlarda hangi istatistiklerinizin düşük olduğunu görerek bir sonraki maç onu tekrar etmemenizi sağlayabilirsiniz.

Örneğin bir destek oyuncusu iseniz (ki bunu yazan editörünüz öyle) totem skoru ve pozisyon alma çok önemlidir. Kaybettiğiniz bir maçtan sonra en çok nerelerde öldürüldüğünüzü görebilir ve bir sonraki maçlarınızda ona göre pozisyon almayı ve nerelere totem koyacağınızı daha iyi kestirebilirsiniz veyahut totem hedefinize çok geç ulaştığınızı görüp bunu da engelleyebilirsiniz.

Rakibini analiz edin:

Yine bir diğer atlanılan olay ise rakibinizi analiz etmek. Üstelik bunu maç başladığı anda yükleme ekranındayken bile yapabiliyorsunuz. Örnek olarak bir maça başlarken oyun yükleme ekranındayken tarayıcıdan OP.GG’yi açın ve o an eşleştiğiniz rakiplerinizin istatistiklerine bakın. Burada bakmanız gereken kilit istatistikler rakibinizin KDA’sı, ligi, kaç sezondur o ligde olduğu ve win rate’i (kazanma oranı).

Örneğin orta koridorda main yaptığınız bir şampiyonu oynuyorsunuz ve karşınıza daha önce hiç ya da birkaç kez eşleştiğiniz bir şampiyon geldi. Hemen OP.GG’yi açıp koridorunuzdaki rakibinizin o şampiyonla elde ettiği KDA’ya ve kazanma oranına bakıp nasıl oynamanız gerektiğine kanaat getirebilirsiniz.

Eğer KDA’sı ve kazanma oranı düşük bir rakip ile oynuyorsanız ormancınıza fazla ihtiyaç duymadan agresif bir biçimde oynamaya çalışabilirsiniz. Ancak rakibinizin KDA’sı ve kazanma oranı yüksek ise biraz daha kule altı ve ormancınıza güvenerek oynamanız gerekebilir.

Metadaki şampiyonları görmek:

LoL’ün bir diğer kilit noktası ise sürekli değişen bir metaya sahip olması. Hangi koridorda oynuyorsanız oynayın, OP.GG içerisinde oynadığınız koridorda en çok hangi şampiyonun seçildiğini, hangi şampiyonun en çok kazanma oranına sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede siz de metaya uyarak metadaki şampiyonlarla daha kolay maçlar kazanabilirsiniz.

Şampiyona en iyi rün ve eşya dizilimini uygulamak:

OP.GG’de bir şampiyonun en çok hangi rün ve eşya dizilimi ile oynandığını ve bu dizilimlerle nasıl bir kazanma oranına sahip olduğunu görmek mümkün. Bir şampiyonun her istatistiği seçtiğiniz sunucunun oynanış biçimlerine göre değerlendiriliyor ve yüzdeye vurulup karşınıza sunuluyor.

Örneğin Türkiye’deki yüksek kazanma oranına sahip Blitzcrank oyuncuları, en çok Artçı Şok + İlham rününü tercih ediyor ve yetenek olarak ilk Q yeteneğini, ardından W yeteneğini güçlendiriyor. Bu gibi istatistiklerle oynadığınız şampiyonu en iyi dizilimlerle güçlendirebilirsiniz.

Şampiyonunuzun kontralarını yasaklayın ya da rakip şampiyonun kontrasını alın:

League of Legends’ta bir şampiyonun illa ki bir kontrası bulunuyor. Bu ne demek? Her şampiyonun güçlü bir tarafı vardır, ancak zayıf noktaları da vardır. Bu zayıf noktaları en iyi şekilde değerlendirebilen şampiyonlar o şampiyonun kontrası olur. Örneğin Blitzcrank’in en büyük kontraları Sivir ve Morgana’dır zira ikisinin rakip yeteneklerini engellemeye yarayan kalkanları sayesinde Blitzcrank Q ile onları çekemez.

Bunun gibi oynadığınız şampiyonun kontralarının kimler olduğunu öğrenip maç başlamadan önce yasaklayabilirsiniz. Ya da rakibinizin aldığı şampiyonun kontrasını bulup siz o şampiyonu seçip rakibinizden üstün gelmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca yine bu veriler de sunucuda oynanan oyunlardaki istatistiklerden toplanıp önünüze sunuluyor.

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