GTA 6 Çıkış Fragmanı Yayımlandı [Video]

GTA 6'nın çıkışına bir ay kadar bir süre kalmışken Rockstar Games, oyunun çıkış fragmanını yayımladı.

Rockstar Games, geçtiğimiz dakikalarda GTA 6'nın merakla beklenen yeni fragmanını yayımladı.

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Yayımlanan yeni fragman, oyunun çıkış fragmanı niteliği taşıyor. Normalde oyunun çıkış haftasında alışık olduğumuz bu fragman türü bu sefer bir ay erken gelmiş durumda.

GTA 6 çıkış fragmanı

Yayımlanan fragmanda oyundaki pek çok yeni ara sahneyi görüyoruz. Oynanış olarak bir sekans yer almasa da Jason ve Lucia arasındaki ilişkiyi ve oyunda yer alacak bazı görevleri görebiliyoruz.

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