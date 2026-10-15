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GTA 6 Çıkış Fragmanı Yayımlandı [Video]

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GTA 6'nın çıkışına bir ay kadar bir süre kalmışken Rockstar Games, oyunun çıkış fragmanını yayımladı.

GTA 6 Çıkış Fragmanı Yayımlandı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rockstar Games, geçtiğimiz dakikalarda GTA 6'nın merakla beklenen yeni fragmanını yayımladı.

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Yayımlanan yeni fragman, oyunun çıkış fragmanı niteliği taşıyor. Normalde oyunun çıkış haftasında alışık olduğumuz bu fragman türü bu sefer bir ay erken gelmiş durumda.

GTA 6 çıkış fragmanı

Yayımlanan fragmanda oyundaki pek çok yeni ara sahneyi görüyoruz. Oynanış olarak bir sekans yer almasa da Jason ve Lucia arasındaki ilişkiyi ve oyunda yer alacak bazı görevleri görebiliyoruz.

Peki siz yeni GTA 6 fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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