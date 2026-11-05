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Opel Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Granland'da 450 Bin TL İndirim!

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Opel, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini açıkladı. Güncel listede Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Astra, Grandland ve Grandland Elektrik modelleri bulunuyor.

Opel Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Granland'da 450 Bin TL İndirim!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Opel, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Listede binek modellerin sıfır ve kampanyalı fiyatları bulunuyor.

Bu içerikte Opel’in Kasım 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Opel Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Granland'da 450 Bin TL İndirim!
opel corsa
Opel Corsa Elektrik
Opel Frontera
Opel Frontera Elektrik +5

Opel fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Corsa 1.535.000 TL 1.460.000 TL
Corsa Elektrik 1.890.000 TL -
Frontera 2.190.000 TL 1.975.000 TL
Frontera Elektrik 1.895.000 TL -
Mokka 1.990.000 TL 1.770.000 TL
Mokka GSE 3.570.000 TL 2.890.000 TL
Astra 2.330.000 TL 2.060.000 TL
Grandland 2.850.000 TL 2.600.000 TL
Grandland Elektrik 3.200.000 TL 2.485.000 TL

Corsa fiyatları - Kasım 2026

opel corsa

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 100 HP Benzin Edition MT6 1.535.000 TL 1.460.000 TL
Hybrid 1.2 110 (100 HP) Edition e-DCT6 1.848.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 1.955.000 TL -

Corsa, Opel'in kompakt hatchback modeli olarak listede üç farklı motor seçeneğiyle yer alıyor. Benzinli manuel versiyonun yanı sıra 110 HP ve 145 HP güç üreten hibrit seçenekler de bulunuyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Ultimate Paket 28.000 TL GS

Corsa Elektrik fiyatları - Kasım 2026

Opel Corsa Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
100 kW Elektrik GS 1.890.000 TL -

Opel Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt boyutları ve elektrikli sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Türkiye'de 100 kW gücündeki elektrik motoru ve GS donanımıyla listeleniyor.

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Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Grafik Gri 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Multimedya 10" Ekran 7.500 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS

Frontera fiyatları - Kasım 2026

Opel Frontera

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 2.190.000 TL 1.975.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.290.000 TL -

Opel Frontera, markanın SUV ürün gamındaki hibrit modellerinden biri. 1.2 litrelik 145 HP hibrit motor ve e-DCT6 otomatik şanzımanla sunulan modelin Edition ve GS olmak üzere iki donanım seçeneği bulunuyor.

Frontera opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Anahtarsız Giriş & Çalıştırma 12.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Frontera Elektrik fiyatları - Kasım 2026

Opel Frontera Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
44 kWh Batarya Elektrik GS 1.895.000 TL -
54 kWh Batarya - Uzun Menzil Elektrik GS 2.010.000 TL -

Opel Frontera Elektrik, Frontera ailesinin tamamen elektrikli versiyonu. Model, GS donanımında iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Anahtarsız Giriş & Çalıştırma 12.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Mokka fiyatları - Kasım 2026

Opel Mokka

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 136 HP Benzin Edition MT6 1.990.000 TL 1.770.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.350.000 TL -

Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Benzinli manuel versiyonun yanında hibrit otomatik seçeneğin de yer aldığı model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara hitap ediyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Tüm Donanımlar
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Teknoloji Paketi 16.000 TL GS
Navigasyon Paketi 9.000 TL GS
Bold Pack 5.000 TL GS

Mokka GSE fiyatları - Kasım 2026

Opel Mokka GSE

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
GSE 207 kW Elektrik GSE Otomatik 3.570.000 TL 2.890.000 TL

Opel Mokka GSE, model ailesinin performans odaklı tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. 207 kW gücündeki elektrik motoruyla sunulan araç, GSE donanımıyla satışa çıkarılıyor.

Mokka GSE opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GSE
Siyah Tavan 7.000 TL GSE
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GSE
Bold Pack 5.000 TL GSE

Yeni Astra fiyatları - Kasım 2026

Opel Astra

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 130 HP Dizel Edition AT8 2.330.000 TL 2.060.000 TL
1.5 130 HP Dizel GS AT8 2.590.000 TL -

Astra, Ekim 2026'da 1.5 130 HP dizel motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla Edition ve GS donanımlarında satışa sunuluyor.

Astra opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Teknoloji Paketi 24.000 TL Edition
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 24.000 TL GS
Konfor Paketi 20.000 TL GS
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS

Grandland fiyatları - Kasım 2026

Opel Grandland

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 2.850.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 3.050.000 TL 2.600.000 TL

Opel Grandland, markanın daha büyük SUV modellerinden biri olarak hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1.2 litrelik Hybrid 145 motor ve e-DCT6 otomatik şanzımanla sunulan modelin Edition ve GS donanım seçenekleri bulunuyor.

Grandland opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition
Konfor Paketi 50.000 TL Edition
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Teknoloji Paketi 14.000 TL GS
Ultimate Paket 140.000 TL GS

Grandland Elektrik fiyatları - Kasım 2026

Opel Grandland Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
157 kW Elektrik Edition 3.200.000 TL 2.485.000 TL
239 kW AWD Elektrik GS 4.220.000 TL 3.750.000 TL

Grandland Elektrik, Ekim 2026 fiyat listesinde Edition ve dört tekerlekten çekişli GS AWD olmak üzere iki farklı seçenekle yer alıyor.

Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Ultimate Paket 140.000 TL GS
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition

Kaynak: Opel

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