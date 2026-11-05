Opel, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Listede binek modellerin sıfır ve kampanyalı fiyatları bulunuyor.
Bu içerikte Opel’in Kasım 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Opel fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Corsa
|1.535.000 TL
|1.460.000 TL
|Corsa Elektrik
|1.890.000 TL
|-
|Frontera
|2.190.000 TL
|1.975.000 TL
|Frontera Elektrik
|1.895.000 TL
|-
|Mokka
|1.990.000 TL
|1.770.000 TL
|Mokka GSE
|3.570.000 TL
|2.890.000 TL
|Astra
|2.330.000 TL
|2.060.000 TL
|Grandland
|2.850.000 TL
|2.600.000 TL
|Grandland Elektrik
|3.200.000 TL
|2.485.000 TL
Corsa fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 100 HP Benzin
|Edition MT6
|1.535.000 TL
|1.460.000 TL
|Hybrid 1.2 110 (100 HP)
|Edition e-DCT6
|1.848.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|1.955.000 TL
|-
Corsa, Opel'in kompakt hatchback modeli olarak listede üç farklı motor seçeneğiyle yer alıyor. Benzinli manuel versiyonun yanı sıra 110 HP ve 145 HP güç üreten hibrit seçenekler de bulunuyor.
Corsa opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Ultimate Paket
|28.000 TL
|GS
Corsa Elektrik fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|100 kW Elektrik
|GS
|1.890.000 TL
|-
Opel Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt boyutları ve elektrikli sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Türkiye'de 100 kW gücündeki elektrik motoru ve GS donanımıyla listeleniyor.
Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Grafik Gri
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Multimedya 10" Ekran
|7.500 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
Frontera fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition e-DCT6
|2.190.000 TL
|1.975.000 TL
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|2.290.000 TL
|-
Opel Frontera, markanın SUV ürün gamındaki hibrit modellerinden biri. 1.2 litrelik 145 HP hibrit motor ve e-DCT6 otomatik şanzımanla sunulan modelin Edition ve GS olmak üzere iki donanım seçeneği bulunuyor.
Frontera opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Anahtarsız Giriş & Çalıştırma
|12.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Frontera Elektrik fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|44 kWh Batarya Elektrik
|GS
|1.895.000 TL
|-
|54 kWh Batarya - Uzun Menzil Elektrik
|GS
|2.010.000 TL
|-
Opel Frontera Elektrik, Frontera ailesinin tamamen elektrikli versiyonu. Model, GS donanımında iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Anahtarsız Giriş & Çalıştırma
|12.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Mokka fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 136 HP Benzin
|Edition MT6
|1.990.000 TL
|1.770.000 TL
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|2.350.000 TL
|-
Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Benzinli manuel versiyonun yanında hibrit otomatik seçeneğin de yer aldığı model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara hitap ediyor.
Mokka opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Teknoloji Paketi
|16.000 TL
|GS
|Navigasyon Paketi
|9.000 TL
|GS
|Bold Pack
|5.000 TL
|GS
Mokka GSE fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|GSE 207 kW Elektrik
|GSE Otomatik
|3.570.000 TL
|2.890.000 TL
Opel Mokka GSE, model ailesinin performans odaklı tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. 207 kW gücündeki elektrik motoruyla sunulan araç, GSE donanımıyla satışa çıkarılıyor.
Mokka GSE opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GSE
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GSE
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|GSE
|Bold Pack
|5.000 TL
|GSE
Yeni Astra fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 130 HP Dizel
|Edition AT8
|2.330.000 TL
|2.060.000 TL
|1.5 130 HP Dizel
|GS AT8
|2.590.000 TL
|-
Astra, Ekim 2026'da 1.5 130 HP dizel motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla Edition ve GS donanımlarında satışa sunuluyor.
Astra opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Teknoloji Paketi
|24.000 TL
|Edition
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|24.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|20.000 TL
|GS
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
Grandland fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition e-DCT6
|2.850.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|3.050.000 TL
|2.600.000 TL
Opel Grandland, markanın daha büyük SUV modellerinden biri olarak hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1.2 litrelik Hybrid 145 motor ve e-DCT6 otomatik şanzımanla sunulan modelin Edition ve GS donanım seçenekleri bulunuyor.
Grandland opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition
|Konfor Paketi
|50.000 TL
|Edition
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Teknoloji Paketi
|14.000 TL
|GS
|Ultimate Paket
|140.000 TL
|GS
Grandland Elektrik fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|157 kW Elektrik
|Edition
|3.200.000 TL
|2.485.000 TL
|239 kW AWD Elektrik
|GS
|4.220.000 TL
|3.750.000 TL
Grandland Elektrik, Ekim 2026 fiyat listesinde Edition ve dört tekerlekten çekişli GS AWD olmak üzere iki farklı seçenekle yer alıyor.
Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Ultimate Paket
|140.000 TL
|GS
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition
Kaynak: Opel