Open AI, yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT'nin ücretli abonelik planını geçici olarak kapattı. Karar, şirket CEO'su Sam Altman tarafından duyuruldu. Peki Open AI, neden böyle bir karar aldı?

Dünyanın açık ara en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Open AI, aylık 20 dolar karşılığında satın alınabilen "ChatGPT Plus" aboneliğinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Mevcut aboneler, ChatGPT Plus kullanmaya devam edebilecekler ancak yeni bir ChatGPT Plus aboneliği satın almak isterseniz bir süre beklemeniz gerekecek.

Open AI CEO'su Sam Altman, resmî X hesabından yaptığı bir paylaşımda, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, ChatGPT Plus abonelikleri yeniden aktif hâle gelince bir bildirim almak istiyorlarsa ChatGPT üzerinden kayıt yaptırabilecekler. Peki Open AI, ne oldu da böyle bir karar aldı?

ChatGPT Plus kullanımlarında patlama yaşanıyor

Open AI, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ilk büyük etkinliğinde, ChatGPT'ye gelecek yeni özellikleri açıkladı. Açıklanan özelliklerden bir tanesi de kullanıcıların, kişiye özel ChatGPT versiyonları oluşturabilecek olmalarıydı. Ayrıca ChatGPT'den para kazanılmasını sağlayan yeni bir sistem de devreye sokuldu. İşte tüm bunlar, ChatGPT Plus abonelikleri ile yapay zekâ destekli botun kullanımında patlama yaşanmasına yol açtı. Bu da şirketin, yeni abonelik alımını durdurmasına yol açtı.

Sam Altman, ChatGPT Plus kullanım seviyesinin Open AI'ın kapasitesini aştığını ve şu an yapılabilecek başka bir şey olmadığını söyledi. ChatGPT patronu, aboneliklerin ne zaman yeniden açılacağına ilişkinse bir şey söylemedi.

