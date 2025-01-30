OpenAI, ChatGPT o3-mini modelinin test sürecini tamamladı. Yeni nesil yapay zekâ modeli kısa süre içinde kullanıma sunulacak.

OpenAI'nin yeni nesil yapay zekâ modeli ChatGPT o3-mini'nin çıkış tarihi merak konusu. Şirketin CEO’su Sam Altman, modelin test aşamalarının tamamlandığını ve yayın sürecinin başladığını duyurdu.

OpenAI, ChatGPT o3-mini’nin test sürecinin tamamlandığını duyurdu. Yeni nesil yapay zekâ modelinin kısa süre içinde kullanıma sunulması bekleniyor. İşte detaylar!

O3-mini ne zaman çıkacak?

Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek’in geliştirdiği DeepSeek R1 modeli, OpenAI’nin ChatGPT o1 modeliyle aynı seviyede performans sergileyerek dikkat çekti. Üstelik DeepSeek R1’in eğitimi, ChatGPT o1’e kıyasla çok daha düşük maliyetle tamamlandı. ABD yaptırımları nedeniyle üst düzey yapay zekâ donanımlarına erişimi kısıtlı olan DeepSeek, bu açığı yazılım optimizasyonlarıyla kapattı.

OpenAI ise DeepSeek’in bu hızlı gelişiminin arkasında ChatGPT modellerinden izinsiz faydalanılmış olabileceğini öne sürüyor. Şirketin iddialarına göre DeepSeek, eğitim aşamasında OpenAI’nin modellerini kullanmış. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

OpenAI, aralık ayında yaptığı duyuruda, o3-mini modelinin test süreçlerinin ardından ocak ayı sonunda kullanıma sunulabileceğini belirtmişti. Sam Altman, modelin üçüncü taraf güvenlik araştırmacıları tarafından incelendiğini ve final versiyonunun hazır olduğunu açıkladı. Yapılan son açıklamalara göre ChatGPT o3-mini’nin perşembe veya cuma günü duyurulma ihtimali yüksek. ChatGPT o3-mini, OpenAI API’si ve ChatGPT platformu üzerinden erişime açılacak. OpenAI, modelin ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabileceğini duyurdu. ChatGPT Plus aboneleri ise günlük 100 sorguya kadar kullanım hakkına sahip olacak.