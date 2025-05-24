OpenAI, dijital görevleri yerine getiren Operator aracında model değişikliğine gitti ve o3 tabanlı yeni sürümü devreye aldı. Artık internette gezinme ve yazılım kullanma gibi işleri üstlenen Operator, OpenAI’nin o3 serisi yapay zekâ modeliyle çalışıyor. Yeni modelle birlikte mantıksal karar alma gibi görevlerde daha iyi bir performans sunması bekleniyor.

OpenAI, internette gezinme, e-posta gönderme ya da dosya açma gibi dijital işleri kendi başına halledebilen yapay zekâ asistanı Operator için önemli bir değişiklik yaptı. Artık Operator, hem daha iyi akıl yürütebilen hem de güvenlik konusunda daha dikkatli bir modelle yoluna devam edecek.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, Operator artık OpenAI’ın o3 serisindeki yeni bir yapay zekâ modeli ile çalışacak. Önceki sürümde GPT-4o'nun özel bir versiyonu kullanılıyordu. Yeni modelle birlikte özellikle matematiksel işlem yapma ve mantıksal karar alma gibi görevlerde daha etkili bir performans bekleniyor.

OpenAI’nin o3 serisindeki yeni bir yapay zekâ modeli ile çalışacak

Güncellenen Operator, OpenAI'nin bulut üzerinde çalışan sanal makinesi aracılığıyla kullanıcı isteklerini yerine getirmeye devam edecek. Öte yandan geliştiriciler için sunulan API versiyonu halen GPT-4o tabanlı çalışmayı sürdürecek. Yeni modelin kullanıcı taleplerine yanıt verirken hangi durumlarda işlem yapılması ya da reddedilmesi gerektiğini daha iyi kavrayabilmesi amacıyla ek güvenlik verileriyle eğitildiği aktarıldı.

OpenAI, o3 Operator modeline ilişkin bir teknik rapor da paylaştı. Rapora göre bu yeni sürüm, yasa dışı istekleri yerine getirme olasılığı daha düşük ve kişisel verilere yönelik sorgularda daha dikkatli davranıyor. Aynı zamanda yapay zekâ sistemlerinin yanlış yönlendirilmesine neden olan "komut kandırmacası" saldırılarına karşı da daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Yeni Operator modelinin kodlama yeteneklerine sahip olduğu ancak doğrudan bir kodlama ortamına ya da terminale erişiminin bulunmadığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.