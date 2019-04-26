OpenAI’nin MuseNet Yapay Zekası Tek Tuşla Müzik Yapıyor

OpenAI’nin derin öğrenme yapay zekası, çok sayıda enstrüman kullanarak müzik yapabiliyor. Üstelik pek çok farklı türde.

OpenAI, farklı alanlarda teknolojinin kullanılabilmesi için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de kendi müziğinizi yapabileceğiniz yeni yapay zeka uygulaması olarak karşımıza çıktı. 10 farklı enstrüman kullanılabilecek olan şarkıları country, jazz, pop, Afrika, Hint, Arap müzikleri gibi farklı türlerde bestelemek mümkün.

Bu yapay zeka şu anda prototip halinde ve henüz bizim anladığımız şekliyle müzik yapamıyor. Onun yerine derin öğrenme ile elde ettiği bilgileri kullanarak ritim, melodi ve harmoni verdiği ezgileri ortaya çıkarıyor. Yani belli bir tarzdaki eserleri, genel olarak birbirlerini andırabiliyor. Öte yandan benzerlerinden farklı olarak şarkıları bir bütün olarak görüyor ve şarkıların genel gidişatını şekillendirebiliyor.

Yapay zeka, o'na birkaç nota verdiğinizde o notaları takip edip istediğiniz türde bir melodi ortaya çıkartıyor. Yine de müzik uzadıkça şarkının ritminde sapmalar ortaya çıkıyor. Demo halindeki uygulama daha çok şarkıyla karşılaştıkça daha da gelişecek. Geliştiriciler, yapay zekaya yeni enstrümanlar da ekleyecek.

Dota 2’de profesyonelleri yenen yapay zekalardan sonra gözünü müziğe de dikmiş gibi duran OpenAI, yapay zeka ile müzik yapan ilk oluşum değil ve son da olmayacak. Yine de en çok umut vaat eden müzisyen yapay zekalardan birini ürettikleri gerçeğinden şüphe eden kimse yok.

MuseNet şu anda OpenAI’nin stesinden kullanılabiliyor.