OpenAI'ın ücretli versiyonunu kullanan müşterilerinin sayısı 1 milyona ulaştı.

OpenAI, nisan ayında yayımladığı raporlarda ücretli kullanıcılarının sayısını 600 bin olarak açıklamıştı. O zamandan bu yana firmanın ChatGPT Enterprise, Team ve Edu platformlarının ücretli kullanıcılarının sayısı 400 binden fazla arttı ve firma 1 milyon kullanıcıya ulaştı.

OpenAI, ChatGPT Enterprise'ı geçen yıl 28 Ağustos'ta piyasaya sürmüştü. Ocak ayında da ChatGPT Team ve mayıs ayında da ChatGPT Edu tanıtılmıştı. ChatGPT Enterprise, şirketlere en son modeline (şu an GPT 4o) erişim, daha uzun bağlam pencereleri, veri analizi ve özelleştirme imkanı sunuyor. ChatGPT Team ise özellikle bir şirketteki daha küçük gruplar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlandı. ChatGPT Edu ise öğretmenler ve öğrencilere yönelik versiyon olarak tanıtıldı.

Bir yıl içinde bir milyon kullanıcı

Normal şartlar altında bir firmanın 1 yıl içerisinde bir milyon kullanıcıya ulaşması bir başarıdır. Öte yandan ChatGPT'nin 200 milyon ücretsiz kullanıcıya sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

OpenAI, bu büyümenin büyük oranda ABD dışındaki kullanıcılar ve büyük organizasyonlardan geldiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak VentureBeat’e açıklamalarda bulunan OpenAI yetkilileri, "Enterprise, Team ve Edu kullanıcılarının yarısından fazlası ABD dışından olup, ABD dışı ülkelerde ilk üç ülke Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık oldu," açıklamasında bulundu.

OpenAI, 4.700 iş kullanıcısıyla yapılan bir anketin, ChatGPT Enterprise, Team ve Edu'nun verimlilikte %92'lik bir artışa katkıda bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Katılımcıların %88’i ürünlerin zaman tasarrufu sağladığını, %75’i ise yaratıcılık ve inovasyonu arttırdığını belirtti.