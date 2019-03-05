Mobil ve masaüstü sürümünde sunduğu kullanışlı özelliklerle birçok kullanıcının ilk tercihi olan Opera, yerleşik kripto para cüzdanını iOS'e getirmeye hazırlanıyor.

Opera, Temmuz ayında Android uygulamasında kripto para cüzdanını beta olarak test etmeye başladığını ve Ethereum Web3 API'ını desteklediğini açıklamıştı. Şirket ayrıca bu özelliğin masaüstüne ve Android'e geldikten sonra, yakın zamanda da iOS'e de geleceğini açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki iOS kullanıcıları, yakında yerleşik bir kripto para cüzdanına ve Web3 tarama işlevlerine sahip olan Opera'yı kullanabilecekler.

Opera, kripto para cüzdanını bir süre test ettikten sonra Aralık 2018'de Android için Opera tarayıcısına kripto para cüzdanını ekledi. Kripto para cüzdanı işlevi, Web3 özelliklerini Opera'nın iOS sürümünde kullanmaya olanak tanıyacak. Opera, bu hamlesiyle kullanımı kolay bir kripto para cüzdanını iOS tarayıcısına entegre ediyor.

Kripto para cüzdanı özelliğine kavuşacak olan Opera Touch, koyu ve açık olmak üzere iki farklı temaya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yakın zamanda, daha fazla gizlilik sağlamak adına çerezler için yer alan diyaloğu engelleyen bir özel mod tanıtıldı. Bu mod, kullanıcıların Web'deki içeriğe doğrudan erişmelerini engelleyen çerez istemlerini kaldırmalarını sağlıyor. Kripto para cüzdanı özelliğine kavuşacak olan iOS için Opera Touch'ın erken erişimine buradan kaydolabilirsiniz.