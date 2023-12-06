Oppenheimer, Aşırı Uygun Bir Fiyata AppleTV'ye Eklendi

Artık geride bırakmak üzere olduğumuz 2023 yılının en çok konuşulan filmlerinden bir tanesi, hiç şüphesiz Oppenheimer'dı. Christopher Nolan tarafından üstlenilen proje, vizyona girdiği dönemler gişe rekorları kırmaya doymadı. Şimdiyse Oppenheimer izlemek isteyenler için yeni bir seçenek daha sunuldu.
Sinemaseverlerin hafızalarına kazınan film, Apple'ın TV platformuna eklendi. Kullanıcılar, AppleTV uygulaması üzerinden Oppenheimer'ı satın alabilecek veya tek sefer izlemek için kiralayabilecekler. Üstelik bu film için istenen ücret de oldukça makul.
Filmi sadece 18,99 TL'ye satın alabilirsiniz
Eğer Oppenheimer'ı satın almak isterseniz sadece 18,99 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Filmi kiralamak isteyenlerse 4,99 TL ödeme yapacaklar. Filmin AppleTV sayfasına ulaşmak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Önemli açıklama:
Oppenheimer'ın AppleTV platformuna eklenmiş olması, AppleTV+ abonesi olmanızı veya AppleTV cihazı satın almanızı GEREKTİRMİYOR. Oppenheimer'ın eklendiği platform, Apple'ın ücretsiz olarak sunduğu AppleTV hizmeti. AppleTV, dilediğiniz yapımları satın alım veya kiralama yoluyla izleyebildiğiniz, Google Play Store'daki "Filmler ve TV"ye rakip bir servis. AppleTV'yi iPhone'lardan, Mac'lerden, iPad'lerden veya Microsoft Store'daki veya akıllı TV'nizdeki uygulamayı indirerek kullanabiliyorsunuz.