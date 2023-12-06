Oppenheimer, Aşırı Uygun Bir Fiyata AppleTV'ye Eklendi

2023'ün en çok konuşulan filmlerinden Oppenheimer, AppleTV platformuna eklendi. Film, oldukça makul bir fiyat karşılığında satın alınabiliyor veya kiralanabiliyor.

Artık geride bırakmak üzere olduğumuz 2023 yılının en çok konuşulan filmlerinden bir tanesi, hiç şüphesiz Oppenheimer'dı. Christopher Nolan tarafından üstlenilen proje, vizyona girdiği dönemler gişe rekorları kırmaya doymadı. Şimdiyse Oppenheimer izlemek isteyenler için yeni bir seçenek daha sunuldu.

Sinemaseverlerin hafızalarına kazınan film, Apple'ın TV platformuna eklendi. Kullanıcılar, AppleTV uygulaması üzerinden Oppenheimer'ı satın alabilecek veya tek sefer izlemek için kiralayabilecekler. Üstelik bu film için istenen ücret de oldukça makul.

Filmi sadece 18,99 TL'ye satın alabilirsiniz

Eğer Oppenheimer'ı satın almak isterseniz sadece 18,99 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Filmi kiralamak isteyenlerse 4,99 TL ödeme yapacaklar. Filmin AppleTV sayfasına ulaşmak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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