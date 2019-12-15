Çin’in akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan OPPO’nun bu sene içerisinde çıkmasına yüksek ihtimal verilen cihazı A8, TENAA’da listelendi. Ayrıca telefonun bazı donanım özellikleri de ortaya çıktı.

Akıllı telefon pazarında Çinli üreticilerin payı arttıkça, bu şirketlerin cihazlarıyla ilgili daha fazla söylentiler çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin’in sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Weibo’da OPPO’nun A8, A91 ve Reno 3 serisine ait tanıtım posterleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise OPPO A8, TENAA’da listelendi.

Çinli akıllı telefon üreticisi, 26 Aralık’ta gerçekleştireceği bir etkinlikte, çift mod 5G desteği olan akıllı telefonu Reno 3 serisini yayınlayacak. Ancak görünüşe göre, şirketin Reno 3’ün yanı sıra A8 ve A91 cihazlarını da bu yılsonuna kadar çıkarma planları bulunuyor. Dün ortaya çıkan bu cihazlardan A8’in ise Çin’de oldukça hızlı bir şekilde piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

OPPO A8 özellikleri

TENAA listelemesine göre OPPO A8, 2,3 GHz sekiz çekirdekli işlemciye, 4 GB RAM’e ve 128 GB dâhili depolama alanına sahip olacak. Telefonun arka tarafında üç kamera yer alacak. Ana kamera 12 MP değerinde olacak. Ana kameraya ise 8 MP ve 2 MP değerindeki sensörler eşlik edecek.

Telefonun ön tarafında yer alacak olan selfie kamerası 8 MP olacak. İşletim sistemi olarak Android 9 kullanacak olan telefonda microSD kart desteği yer alacak ve telefonun hafızası 256 GB’a kadar artırılabilecek. Cihazla ilgili daha önce ortaya çıkan bilgilerde OPPO A8’in 6,5 inçlik bir ekrana sahip olacağı ve bataryasının 4.250 mAh değerinde olacağı ifade edilmişti. Cihazların, çok yakın bir tarihte çıkacağı düşünülüyor.

OPPO A8 ile ilgili düşünceleriniz neler? Cihazın donanım özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.