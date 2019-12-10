Oppo'nun Inno etkinliğinin açılış gününde tanıttığı dikkat çeken ürünlerden biri, kullanıcıların AR içerikleri görüntüleyebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve AR hizmetlerine erişebilecekleri Oppo AR Glass oldu.

Oppo, konfor, taşınabilirlik ve gizlilik gibi özellikleri bir araya getiren yeni gözlüğü AR Glass'ı tanıtarak, artırılmış gerçeklik pazarında başarılı olabilmek için zorlu bir mücadeleye hazırlandığını gösterdi. Şirket, AR Glass ile inovasyon ve teknoloji çalışmalarının akıllı telefonların ötesine geçtiğini kanıtlamak istiyor.

Yeni Oppo AR Glass, her iki yanında yer alan ToF (Time-of-flight) sensörlerinin yanı sıra ortada bir HD kameraya ve önünde iki balık gözü kameraya sahip. Ayrıca cihazın her iki tarafında 2 yeşil düğme var ve bu düğmelerin AR içeriğini görüntülemek, AR oyunları oynamak ve AR servislerine erişmek için kullanılabileceği düşünülüyor.

Oppo'nun yeni gözlükleri, Diffractive Waveguide teknolojisine sahip paneliyle ve kullanıcıların etkileşimli nesneler görmelerine olanak sağlayacak. Tüm bunların yanı sıra Oppo AR Glass, kulaklıkları kaldırarak yerine çerçeve üzerinden 3D ses üretebilen hoparlörler sunuyor ve kullanıcıların 3D surround ses ile daha sürükleyici bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Oppo'nun AR gözlükleri hakkında daha fazlasını açıklanmadı. Ancak şirket, sunumu sırasında yeni bir akıllı saat, 5G CPE (özellikle evler için 5G router) ve Voice AI özellikli yeni kablosuz kulaklıklar dahil birçok teknoloji ve cihaz tanıttı.

Oppo AR Glass'ın yeteneklerini gösteren video