Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, Dynaudio ortaklığıyla geliştirilen yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı Enco X'i tanıttı. Vaatleri arasında Hi-Fi ses deneyimi de bulunan kulaklık, bugünden itibaren Çin genelinde sipariş edilebiliyor.

Ülkemizde de faaliyet gösteren teknoloji üreticisi OPPO, ekosistemine kattığı yeni ürünlerini bugün Çin'de düzenlenen bir etkinlikle duyurdu. Etkinlikte tanıtılan bu ürünlerden biri de Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ortaklığıyla geliştirilen OPPO Enco X kablosuz kulaklık oldu.

OPPO, Hi-Fi ses deneyimini sunabilmek için DBEE3.0 ses sitemiyle birlikte gelen kulaklığın gürültü azaltma için çift çekirdekli bir yonga kullandığını ve dört farklı gürültü azaltma modu sunduğunu söylüyor. Bunlar arasında güçlü ve zayıf gürültü azaltma, şeffaflık modu (ortam sesi) ve gürültü azaltmayı aç / kapat bulunuyor.

OPPO Enco X neler sunuyor?

Tasarım noktasında AirPods Pro'yu andıran bir görünüme sahip olan OPPO Enco X kulaklıkların her biri 4,8 gram ağırlığında. Bununla birlikte kulaklıkta Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor ve Android / iOS cihazlarla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. OPPO, gecikme süresinin bu kulaklıkta 47 ms'e kadar düştüğünün de altını çiziyor.

Pil tarafına geldiğimizde OPPO Enco X, tam dolu şarj ünitesiyle beraber 25 saate kadar kullanım ömrü vadediyor. Bu noktada güçlü gürültü azaltma aktifken sürenin 20 saate kadar düştüğünü ve tek başına kulaklığın 5 saate kadar varan pil ömrü sunduğunu belirtelim. Diğer özellikler arasında IP54 su ve toza karşı dayanıklılık, dokunmatik kontroller ve Qi Kablosuz Şarj bulunuyor.

OPPO Enco X fiyatı:

Gece Siyahı, Beyaz ve Bambu Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan OPPO Enco X, Çin'de 999 yuan (1180 TL) fiyat etiketiyle bugünden itibaren satışa sunuldu. Türkiye'de de satışa çıkması beklenen bu ürünün fiyatına ülkemizdeki vergilerin dahil edilmediğini hatırlatalım.