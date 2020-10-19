iPhone 12 Ön Siparişleri, iPhone 11'in İki Katından Fazla

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 12'ye talebin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Kuo'ya göre iPhone 12'ye gelen talep, iPhone 11'e gelen talebin 2 katından daha fazla.

Apple, geçtiğimiz günlerde 4 yeni iPhone modelini kullanıcılarına tanıttı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun tahminlerine göre iPhone 12 ön siparişi, geçtiğimiz sene iPhone 11'de görülenin iki katından fazla. Kuo, ilk 24 saat içinde ön siparişlerin 1,7 milyon ile 2 milyon arasında olduğunu dile getirdi. iPhone 11'de bu sayı 500 bin ile 800 bin arasındaydı.

Tabii iPhone 12 serisinin Apple'ın ilk 5G destekli modelleri olması sebebiyle, tıpkı şirketin ilk büyük ekranlı cihazlarında olduğu gibi yoğun bir taleple karşılaşması bekleniyordu. Yine de habere devam etmeden önce böyle bir talep olduğuna dair henüz resmi bir kanıt bulunmadığını da hatırlatalım.

iPhon12 ön siparişleri, iPhone 11'i geride bıraktı

Kuo, Apple'ın ilk büyük ekranlı modelinin geldiği iPhone 6'da ilk 24 saatteki sipariş sayısının 4 milyon civarında olduğunu söyledi. Ayrıca tanıtılan 4 iPhone 12 modelinden sadece 2 tanesi ön siparişe açıldı, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in ön siparişleri 6 Kasım tarihine kadar açılmayacak.

Kuo, ön siparişe açılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri arasında ise Pro varyanta olan talebin beklenenden daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Beklenti, iPhone 12'ye olan talebin daha yüksek olacağı yönündeydi. 9to5mac'e göre Pro varyant ile standart varyant arasında çok büyük bir fark bulunmamasına rağmen böyle bir talebin oluşması ilginç.

Kuo, dört model de kullanıma sunulduğunda dağılımın şöyle olacağını düşünüyor:

iPhone 12 mini: %10 - %15

%10 - %15 iPhone 12: %30 - %35

%30 - %35 iPhone 12 Pro: %30 - %35

%30 - %35 iPhone 12 Pro Max: %15 - %20

Analistin mini varyanta talebin düşük olacağını düşünmesinin iki sebebi bulunuyor. Birincisi Çin'de oldukça popüler olan çift SIM desteğinin olmaması, ikincisi Çin pazarında küçük ekranlı telefonlara talebin az olması. iPhone 12 mini modelinin bu iki özelliği de bünyesinde barındırıyor olması, Çin gibi oldukça büyük bir pazarda kendisi için olumsuz olabilir.