OPPO Find X2 Pro, Find X2'den Daha İyi Kameraya Sahip Olacak

OPPO başkan yardımcısı Brian Shen, Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Brian, yaptığı açıklamalarda OPPO Find X2 Pro'nun Find X2'den daha kaliteli fotoğraflar çekeceğini söyledi.

Son yılların yükselen ismi OPPO, bu sene çıkaracağı yeni serisiyle şu anda bile epey konuşuluyor. Şirketin çıkaracağı ve iki telefondan oluşacağı iddia edilen OPPO Find X2 serisi hakkında her geçen daha fazla detaya kavuşuyoruz. Bu kez Find X2 serisi hakkında gelen bilgilerse şirketin başkan yardımcısı Brian Shen tarafından paylaşıldı.

Brian Shen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda öncelikle bir noktaya değindi. Brian, son zamanlarda artık kesinmiş gibi söylenen OPPO Find X2 serisinin iki telefondan oluşacağı iddiasını doğrulayarak seride OPPO Find X2 ve OPPO Find X2 Pro cihazlarının bulunacağını söyledi.

OPPO Find X2 Pro, Find X2'den daha iyi kameraya sahip olacak:

Tweetlerine devam eden Brian Shen, OPPO Find X2 serisinde bulunacak akıllı telefonların kameralarına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin başkan yardımcısı, OPPO Find X2 Pro’nun Find X2’den daha iyi fotoğraf kalitesine sahip olacağını söyledi.

Brian Shen, Pro versiyonunun normal versiyondan daha iyi fotoğraf performansı olacağını söylese de normal versiyonun da hafife alınmaması gerektiğini ekledi. Brian, OPPO Find X2’nin Sony’nin yeni IMX sensörünü kullanacağını ve böylece Pro versiyonu kadar olmasa da muhteşem kareler çekeceğini aktardı.

Bununla birlikte Brian Shen, OPPO Find X2 ve Find X2 Pro arasındaki ufak bir tasarım farkına dikkat çekti. Brian, Find X2’nin, Find X2 Pro’dan daha ince kamera çıkıntısına sahip olacağını ve telefonun da daha ince olacağını belirtti. Pro versiyonun donanım özellikleriyse elbette Find X2’den daha güçlü olacak.

İnce profili dolayısıyla OPPO Find X2’yi tercih edeceğini söyleyen Brian Shen, X2 ve X2 Pro’nun farklı renk seçeneklerine sahip olacaklarını da açıklamalarına ekledi. Bugüne kadar öğrendiklerimize göre OPPO Find X2 Pro, daha gelişmiş yakınlaştırma yapabilmek için aralarında periscope lensinin de bulunduğu üçlü kamera kurulumundan oluşacağını söyledi.