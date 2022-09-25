Henüz çıkış tarihi açıklanmayan Oppo’nun yeni amiral gemisi telefonlarından Oppo Find X6 ve X6 Pro’nun kamera özellikleri ortaya çıktı.

2022’nin sonbahar ayları, sızıntıların ayları olmaya son hızıyla devam ediyor. Oppo’nun sadece adını ve tasarımını yayınladığı yeni amiral gemisi serisi Find X6 ve X6 Pro telefonları da bu sızıntıların kurbanlarından biri oldu.

Geçtiğimiz hafta da Oppo Find X6’nın birkaç özelliği sızdırılmıştı. Bu sefer de kendine Digital Chat Station mahlasını veren ve sızıntılarıyla ünlü olan biri, Find X6 ve X6 Pro’nun kamerasının özelliklerini kamuoyuyla paylaştı.

İki telefonda da 50 MP kamera bulunacak

Oppo Find X6, 50 MP ultra geniş modül ve 32 MP telefoto lensin yanı sıra 50MP ana kameraya sahip olacak. Find X6 Pro, ana, ultra geniş ve telefoto kameraları için üç adet 50 MP modüle sahip. Oppo Find X6 ve X6 Pro’nun kamera özelliklerine ek olarak sızıntı yapan kişi, OnePlus 11’in de 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP telefoto lense sahip olacağını belirtiyor.

Oppo’nun Find X6 ve X6 Pro amiral gemilerinin henüz çıkış tarihi resmi olarak açıklanmış durumda değil ancak analistler, telefonların yakın zamanda lansmanının yapılacağını ve 2023’ün erken aylarında piyasaya sürüleceğini söylüyorlar.

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