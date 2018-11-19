Oppo, Giriş Seviyesi Telefonlarına GPU Boost'u Getiriyor

OPPO geçtiğimiz günlerde, ColorOS ile ilgili 22 Kasım'da "bizimle paylaşmak için birtakım iyi şeyler" ortaya çıkaracağını söyledi. ColorOS, Oppo'nun Android'de kullandığı kendi arayüzü ve bu sene beşinci yıl dönümü. Bu nedenle şirket, bazı yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Oppo'nun basınla paylaştığı yeni davetiyeler, ColorOS'in yeni sürümünün öncekilerden çok farklı olacağını ortaya koyuyor. Yazılım hakkında birçok şey hala bilinmiyor olsa da şirket, yeni bir özelliğe işaret eden bir posteri sosyal medyada yayınladı. Postere göre akıcı ve stabil oyun deneyimini, amiral gemisi telefonlara özgün olmamalı.

Bu ifadeden anladığımız üzere Oppo, Hyper Boost adını verdiği GPU hızlandırma teknolojisini düşük seviyeli telefonlara da getirmeye hazırlanıyor. Teknoloji, oyunları daha akıcı ve oynanabilir hale getirmenin yanı sıra; sistem performansını da artırıyor.

Oppo'nun söylediğine göre uygulama açılış hızlarında %32'lik bir düşme gözlenirken, şirket, 11 mobil oyun geliştiricisi ile 100 farklı oyunda birlikte çalışıp optimizasyonu artırdıklarını belirtiyor. Bundan sonraki adım ise teknolojiyi geliştirmek için yapay zeka kullanmak.

Oppo'nun duyurularına göre, 17 model hızlandırıcıyı alıyor olacak. Elbette ColorOS'in çıkışıyla beraber bu sayı daha da artabilir.