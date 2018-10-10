Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, 6GB RAM'i ve %91 ekran/gövde oranı ile amiral gemilerine parmak ısırtan Oppo K1 resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, K serisinin orta sınıftaki en yeni temsilcisi olan yeni Oppo K1’i tüketicilerin beğenisine sundu. Su damlası çentikli tasarımı ve son derece ince çerçeveleri ile %91 gibi son derece iddialı bir ekran gövde oranına sahip olan Oppo K1, 6.4 inçlik ekranı ile de iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Qualcomm’un orta segmentteki en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 660’tan güç alan Oppo K1, 6GB RAM’e ek olarak MicroSD kart ile genişletilebilen 64GB dahili depolama alanına sahip. Biyometrik güvenlik olarak ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı tercih eden Oppo K1, işletim sistemi olarak ise Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkıyor.

Oppo K1 Özellikler

6,4 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ AMOLED

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

4GB, 6GB RAM / 64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP + 2MP çift arka kamera

25MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

3500 mAh batarya

Van Gogh mavisi ve Mocha kırmızısı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan yeni Oppo K1, 4GB RAM’li versiyonu ~1399 TL, 6GB RAM’li versiyonu ise ~1599 TL fiyat etiketine sahip olacak. Cihaz 20 Ekim’de resmi olarak satışa sunulacak.