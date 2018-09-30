OPPO'nun Yeni Telefonu K1'in Geekbench Skoru Belli Oldu

Birkaç hafta önce TENAA kayıtlarında görülen üç OPPO cihazının ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olacağını öğrenmiştik. Yeni raporlara göre bu üç cihaz, yakında tanıtılacak olan K1'in farklı versiyonları.

OPPO Çin'in büyük telefon üreticilerinden biri. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan TENAA kayıtları 3 farklı telefonu işaret etmiş ve bizlere parmak izi sensörünün nerede olacağı konusunda bir fikir vermişti. Bu üç telefondan birinin Geekbench skoru ise bugün ortaya çıktı.

OPPO PBCM30 kod adlı cihaza dün yapılan test sonucunda öğrendiğimiz bilgiler şu şekilde: Snapdragon 660 çipsetiyle çalışan cihaz 6 GB RAM ile gelecek ve Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak. Benchmark skorları ise sırasıyla tekli ve çoklu çekirdek olmak üzere 1436 ve 5467 puan.

TENAA'ya göre OPPO K1, 6.4 inçlik 2340 x 1080 çözünürlüğünde bir AMOLED ekran ile gelecek. Cihaz arka tarafında 16MP+2MP'lik çifte kamera kurulumuna sahip olacakken ön tarafta 25 megapiksellik bir kamera ile gelecek. Telefon ayrıca 3500 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.

10 Ekim 2018, Çarşamba tarihine bir etkinlik ayarlamış olan OPPO'nun bu etkinlik sırasında bu telefonu tanıtacağını düşünüyoruz.