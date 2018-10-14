Oppo R19’un Ekrana Gömülü Kamerası Sızdırıldı

Oppo R19’un sızan fotoğraflarında ekrana gömülü kameranın görüntüleri gösterildi

Ekim ayı, yeni çıkan telefonlar adına bir nevi cennet niteliğinde. Birkaç gün önce Oppo R19 ile ilgili fotoğraflar sızdırıldı. Sızdırılan fotoğraflarda ise telefonun ilginç ön kamera dizaynı dikkatleri üzerine topladı.

Sızıntıya göre telefonun çerçevesi neredeyse olmayacak. Ayrıca fotoğraflarda bir çentik yerine ekrana gömülü bir kamerayı da görmek mümkün. Telefonun bir çentik yerine küçük bir sensöre ve ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca fotoğraflardaki telefonun arka paneli bize Oppo R17’yi hatırlatıyor.

Daha önceki olaylar incelendiğinde OnePlus ve Oppo telefonlarının dizayn konusunda birbirine benzediğini görmüştük. Örnek vermek gerekirse OnePlus 6T’nin dizaynı ile Oppo R17’nin dizaynı fazlasıyla benzerlik göstermekte. Bu nedenle bu sızıntılar sayesinde OnePlus 7’nin dizaynı hakkında da bilgi sahibi olabiliriz.

Sızıntılar güvenilir ise Oppo R19’un 2019 Mart ayında tanıtılması bekleniyor.