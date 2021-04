Ori and the Blind Forest Benzeri Oyun Tavsiyeleri

Atmosferi, müzikleri ve oynanış dinamikleri ile oyuncuların kalbinde farklı bir yeri olan Ori and the Blind Forest, kendisine tıpa tıp benzemese de birçok alternatife sahip. Bu alternatifleri sizler için listeledik.

Ori and the Blind Forest, bizi video oyunlarının vahşetinden, rekabetçi yapısından ve saldırganlığından uzaklaştıran bir oyun. 2 boyutlu bir platform oyunu olmasına rağmen oldukça derin katmanlara sahip bu oyunda, 3 boyutlu oyunlarda bile görülmeyen efektler ve derinlik hissi var. Karanlık zindanlarından sürekli hareket halinde olan ışık hüzmelerine kadar oyuncuya farklı atmosferler sunan oyun eğlenceli olduğu kadar zor bir oyun aynı zamanda. Ancak oyunun müzikleri ve atmosfer sesleri bütün bu zorluğu alıp götürüyor.

3 boyutlu efektler içermesi ve aslında 2 boyutlu bir oyun olması, Ori and the Blind Forest’ı metroidvania olarak sınıflandırıyor. Her bir gizli alanı ve yeteneği bulmanız için her yöne gidebildiğiniz oyunda, haritayı olduğu gibi keşfedebilirsiniz.

Günümüzde 2 boyutlu ve aynı zamanda harika bir hikayesi olan bir oyun bulmak zor. Biz de bu eksikliği gidermek için, oynanış, hikaye ya da atmosfer açısından Ori and the Blind Forest’a benzeyen oyunları sizler için listeledik. Şimdiden iyi oyunlar!

Ori and the Blind Forest Alternatifi Oyunlar

Celeste Owlboy Little Nightmares Guacamelee Hollow Knight Rain World Yoku’s Island Express SteamWorld Dig 2 Strider Rayman Legends

Film müziklerine sahip oyun: Celeste

Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2018

Geliştirici: Matt Makes Games

Yayıncı: Matt Makes Games

Platform: Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Celeste, son zamanlarda en çok beğenilen 2D platform oyunlarından biri. Bir platform oyununda görülen en iyi level tasarımlarından bazılarına ve şaşırtıcı derecede derin bir hikayeye sahip. Ori ile görünenden çok daha fazla ortak noktası olan oyunda arkanıza yaslanıp, rahat bir oyun deneyimi yaşarken aynı zamanda eğlenebiliyorsunuz. Ori and the Blind Forest gibi Celeste’nin de neredeyse bir film soundtrack’ini andıran müzikleri, sizi oyunun dünyasına daha da çekiyor.

İç açıcı piksel sanatı ile Owlboy

Çıkış Tarihi: Kasım 2016 (Windows), Şubat 2018 (Nintendo Switch), Nisan 2018 (PS4, Xbox One)

Geliştirici: D-Pad Studio

Yayıncı: D-Pad Studio

Platform: Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox 360, Nintendo Switch

Tüm zamanların en az değer verilen oyunlarından biri olarak adlandırılan Owlboy, inanılmaz iç açıcı bir oyun. 2016’da çıkan ve yine Ori gibi metroidvania türünden bir oyun olan Owlboy, şaşırtıcı derece güzel bir piksel sanatı barındırıyor. Birinci sınıf animasyonları ve yaratıcı hikayesi, oyuncuya oyunu tekrar tekrar oynama isteği aşılıyor. Hem esprili hem de düşündürücü olan oyunun senaryosu, oyuncuyu güldürdüğü kadar ağlatıyor da. 2 boyutlu bir metroidvania’dan beklenen her şeyi sağlayan Owlboy, oynanışı ve hikayesinin derinliği açısından Ori and the Blind Forest’a oldukça benziyor.

Çocukluk korkularınızla yüzleşin: Little Nightmares

Çıkış Tarihi: 28 Nisan 2017

Geliştirici: Tarsier Studios, Engine Software

Yayıncı: Bandai Namco

Platform: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia

Little Nightmares, oyuncuları çocukluk korkularıyla yüzleştiren ama bunu yaparken de hem tatlı hem de tuhaf bir hikaye anlatan bir oyun. Listedeki diğer oyunlar ve elbette Ori gibi, Little Nightmares de hem hikaye hem de grafikler açısından derinliği bulunan bir oyun. Bir sonraki avlarını arayan ruhların yaşadığı gizemli bir gemiden kaçmaya çalıştığımız oyunda, içinizdeki çocukla tekrar etkileşime geçmeniz gerekiyor.

Adeta bir Meksika rüyası: Guacamelee

Çıkış Tarihi: Nisan 2013 (PS3, PS Vita), Ağustos 2013 (Windows), Temmuz 2014 (PS4, Wii U, Xbox), Ekim 2018 (Nintendo Switch)

Geliştirici: DrinkBox Studios, Brokenrul.es (Wii U)

Yayıncı: DrinkBox Studios, Activision (Xbox 360)

Platform: Windows, OS X, Linux, PS3 ve PS4, PS Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Guacamelee, metroidvania tarzı oyunların sunması gereken her şeyi sunan bir oyun. Yine Owlboy gibi, Guacamelee de değeri çok bilinmeyen platform oyunlarından biri. 2 boyutlu platform oyunlarında çok rastlanmaya güreş mekanikleri, oyunun atmosferine kapılmanızı sağlayan Meksika müzikleri ve Meksika gelenekleri, Guacamelee’yi iki kat ilgi çekici hale getiriyor.

Benzersiz düşmanlarla dolu bir oyun: Hollow Knight

Çıkış Tarihi: 24 Şubat 2017 (Windows), Haziran 2018 (Switch), Eylül 2018 (PS4 ve Xbox One)

Geliştirici: Team Cherry

Yayıncı: Team Cherry

Platform: Windows Microsoft, Playstation 4, Xbox One ve Nintendo Switch

Hem eğlenceli hem de duygusal bir oyun olan Hollow Knight, metroidvania türündeki oyunları seven herkesin severek oynayacağı bir oyun. Her biri bir öncekinden daha benzersiz olan düşmanlara ve boss savaşlarına sahip olan Hollow Knight, hem unutulmaz karakterleri hem de ayrıntılı ortamları kullanarak oldukça ilginç bir hikaye anlatıyor. Kasvetli çizimleri ve bir o kadar da umut dolu tonuyla, Hollow Knight da Ori and the Blind Forest’a benzeyen 2 boyutlu platform oyunlarından biri.

Pikselleştirilmiş Ori: Rain World

Çıkış Tarihi: 28 Mart 2017

Geliştirici: Videocult

Yayıncı: Adult Swim Games

Platform: Playstation 4, Windows, Nintendo Switch

Rain World, ilk bakışta atmosferi göz önünde bulundurulduğunda Ori’nin pikselleştirilmiş hali gibi görünüyor. Sert ama garip bir dünyanın görselleştirildiği Rain World, aslında bir platform oyunu olduğu kadar da bir hayatta kalma oyunu. Heybetli ve korkutucu bir dünyada karakterinizin küçüklüğü, oyunculara kendilerini çaresiz hissettirmek için harika bir iş çıkarıyor. Oyunda, karakterinizin anne babasını bulana kadar sadece yemek yemeye, uyumaya ve tüyler ürpertici sürüngenler tarafından öldürülmekten kaçınmaya çalışıyorsunuz.

Elle boyanmış görseller için: Yoku’s Island Express

Çıkış Tarihi: 29 Mayıs 2018

Geliştirici: Villa Gorilla

Yayıncı: Team17

Platform: Nintendo Switch, Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One

Elbette ki listemizdeki tüm oyunlar karanlık bir atmosferi ve korkutucu dünyaları anlatmıyor. Yoku’s Island Express de bu oyunlardan biri. Yoku’s Island Express’te molozlar, çöp yığınları ve yağmurlu havalardan mavi gökyüzüne ve güneş ışığına yol alıyoruz. Çizimleri ve atmosferiyle oyuncuların içini ısıtan bu oyunda gittiğiniz her yerde tam anlamıyla elle boyanmış sanat eserlerini görebilirsiniz. Gittiğiniz yer ister çiçekli bir tarla, ister bir karlı dağ olsun, oyunun görsellerine hayran kalmaktan kendinizi alamayacaksınız.

Farklı oynanış dinamikleri için: SteamWorld Dig 2

Çıkış Tarihi: Eylül 2017

Geliştirici: Image & Form

Yayıncı: Image & Form

Platform: Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, PS4, Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Google Stadia

Dışarıdan sadece kazmakla ilgili gibi gözüken SteamWorld Dig 2’de aslında durum bu değil. Elbette adından da anlaşılabileceği gibi kazmakla ilgili bir mekaniği olsa da, SteamWorld Dig 2’de, oklardan kaçınmanız ve lav üzerinde jetpack ile uçmanız gerekiyor. Listedeki diğer oyunlara göre biraz daha zor mekaniklere sahip olan oyun, oyuncusunu yer yer şaşırtıyor da. Oyunda görülen lavların parlaklığı, robotların attığı lazerler ve diğer ışık efektleri de oldukça başarılı.

Nostaljik bir platformer: Strider

Çıkış Tarihi: 18 Şubat 2014

Geliştirici: Double Helix Games & Capcom Osaka Studio

Yayıncı: Capcom

Platform: Microsoft Windows, Playstation 3 & 4, Xbox 360, Xbox One

Asıl oyunu 1989’da çıkan Strider’ın yenilenmiş hali olan bu oyun da, listede yer alan bazı oyunlar gibi ne yazık ki gözden kaçan oyunlardan biri. Tıpkı Ori gibi mekaniklere sahip olan Strider, piyasadaki en uzun oyun olmasa da inanılmaz derecede ödüllendirici ve tatmin edici bir oyun. Her ne kadar listedeki diğer oyunlar kadar Ori ile benzerliği bulunmasa da, Strider da tatmin edici dövüş mekaniklerine sahip bir metroidvania oyunu.

En enerjik platformer: Rayman Legends

Çıkış Tarihi: PC için 2013, PS4 ve Xbox için 2014, Nintendo Switch için 2017

Geliştirici: Ubisoft Montpellier

Yayıncı: Ubisoft

Platform: Playstation 4, Playstation 3, Playstation Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Windows

Rayman Legends, metroidvania olmayan ancak yine de Ori and the Blind Forest ile yeterince ortak olan ve kalite açısından benzer bir oyun. Şimdiye kadar yapılmış en enerjik platform oyunlarından biri olan Rayman Legends, mükemmel bir ivmeyle birleşen hızlı hareketler ve koşu dinamiklerine sahip.