Origami, tasarım süresince her adımın kusursuz olmasını gerektiren bir uğraş ve aslında kullanıcı arayüzü tasarlamak da benzer bir sürece sahip.

Origamiyi hepimiz en basit tanımıyla biliyoruz; bir tür kağıt katlama sanatı. Fakat bu basit tanımın arkasında aslında inanılmaz bir emek ve yaratıcılığı sürekli besleyen ilgi çekici bir sanat dalı var. Origami, bu yönleriyle tasarım anlamında kendini öne çıkarmayı başarmış durumda ve ince ince işlenen her adımı sayesinde pek çok alanda örnek olabileceği düşünülüyor.

Bu alanlardan bir tanesi de kullanıcı arayüzlerinin (UI) tasarım süreci. Origamide kağıdın her bir katı düşünülerek katlanır ve ne kadar önemsiz gibi görünse de atılan her adımın sonuca büyük etkisi olur. Eğer küçük bir hata yaparsanız, işlemi bitirip ürettiğiniz şeye baktığınızda hatalı bir ürün görürsünüz. Arayüz tasarımlarında da durum tam olarak budur. Eğer tasarım sürecinde basit bir hata yaparsanız, kullanıcıların baktıkları arayüz hatalı ve kullanışsız olacaktır. Peki origami kullanıcı arayüzü tasarımlarına nasıl örnek olabilir?

Başlangıçtan itibaren kusursuz olma düşüncesi

Bahsettiğimiz gibi, origami hatayı kabul eden bir üretim süreci değildir. Planlı olmak ve adımları kusursuz şekilde atmak gerekir. Bu sayede elde edilen sonuç her zaman memnun edici olacaktır. Üstelik origamide atılan adımların kusursuz olması beraberinde yalnızca estetik bir başarıyı değil, dengeli ve kullanışlı bir eseri de getirir. Bu da arayüzlerin kullanıcı açısından değerlendirildiğinde kullanışlı bulunması anlamına gelir. Yani tasarımcılar tıpkı bir origami sanatçısı gibi planlı ve dengeli adımlar atarak sağlam bir temel üzerine oturttukları kullanıcı arayüzleri sayesinde başarılı olabilirler.

Tasarım sürecine yeterli zamanı ayırmak

Tasarım, ortaya çıkacak ürün ne olursa olsun zaman ve emek gerektiren bir iştir. Bu yüzden aceleyle ortaya çıkmış bir tasarımdan yeterli verimi almak mümkün olmayacaktır. Origami sanatçıları da detaylara sabırla zaman ayırarak ortaya başarılı işler çıkarırlar. Tasarımcının da aynı özenle, gerekli zamanı ayırarak ve sabırla işine odaklanması gerekir. Bunu yaparken bir ekip söz konusuysa da tüm ekibin bu mottoyu kabul etmiş olması, tasarımı daha da ileri taşıyacaktır.