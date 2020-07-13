Korsan Windows 10 Kullanıcılarını Bekleyen Kötü Sürprizler

Evde kaldığımız bu süreçte zaten hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bilgisayarlara duyduğumuz ihtiyaç, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma gibi nedenlerle daha da arttı. Öğrenciler, eğitim hayatları için bilgisayarları daha çok kullanırken çalışan insanlar da home office kültürünün benimsenmesiyle birlikte bilgisayar kullanımını artırdılar. Peki eğer yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorsak neden FreeDOS yerine orijinal Windows 10’u tercih etmeliyiz?

İçerisinde bulunduğumuz süreç nedeniyle insanlar, artık evlerinden çalışmaya ve eğitim almaya başladılar. Bazı yetkili teknoloji marketleri, sattıkları bilgisayarlarda orijinal Windows 10 lisansı sunuyorlar. Bu sayede kullanıcılar, yeni bir bilgisayar alıp çalıştırdıklarında orijinal Windows 10 kullanmaya başlıyorlar. Ancak bazı satıcılar, fiyatı düşürebilmek için“FreeDOS” olarak nitelendirilen bilgisayarlar satıyorlar. Bu tür FreeDOS bilgisayarlar, herhangi bir işletim sistemine sahip olmuyor.

FreeDOS bilgisayarlar, orijinal Windows 10 lisansı olan bilgisayarlara göre daha uygun fiyatlarda satılıyor. Ancak bu durum, çoğu zaman kara geçmek istenirken istenilen olmuyor. Kimi kullanıcılar, korsan yazılımlara yöneliyorlar ve korsan yazılımlar, tüketiciler için daha fazla problemin kapısını aralıyor.

Orijinal Windows 10 yerine korsan Windows 10 tercih edilmesi, özellikle de verilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Ayrıca bu tür yazılımlar, Microsoft tarafından sunulan güvenlik güncellemelerini de almıyor ve bu da bilgisayar korsanlarına karşı daha savunmasız kalınmasına neden oluyor.

Çevrimiçi ortamda alışverişin, sosyal medya kullanımın ve veri paylaşımın her geçen gün arttığı günümüzde; orijinal yazılım kullanmayanlar kimlik, kredi kartı ve banka bilgilerinin çalınma riski ile daha çok karşı karşıya kalırken, bilgilerinizin ve kişisel verilerinizin korunması konusunda orijinal Windows 10 kullanımı daha da büyük önem kazanıyor.

Bu dönemde evde oyun oynama trendi de oldukça artmış durumda. Eğer oyun oynarken sıkıntı yaşıyor ve daha iyi performans almak istiyorsanız, ihtiyacınız olan esas şeylerden bir tanesinin de orijinal Windows 10 kullanmak olduğunu unutmamanız gerekiyor.

Sizler de bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız ve bilgisayarınızı aldığınızda hemen açıp başlamak istiyorsanız, orijinal Windows 10 lisansı olmasına dikkat etmelisiniz. Bu noktada, Türkiye’nin pek çok kentinde satış noktası bulunan yetkili teknoloji mağazalarının çevrimiçi satış sitelerini tercih edebilirsiniz.