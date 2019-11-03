Vivo, Vietnam ve Tayland’da orta sınıfı hedefleyen Helio P65 işlemcili telefonu Vivo Y19’u açıkladı. Telefon uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Vivo, Vietnam ve Tayland’da yeni bir orta sınıf akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Vivo Y19 isimi verilen cihaz uygun fiyatıyla ve işlemcisiyle dikkat çekiyor.

Vivo Y19, çentikli bir ekrana sahip. Bu ekran %90,3 ekran/kasa oranına sahip ve 6,53 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. Telefonun içinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte gelen bir Helio P65 işlemci yer alıyor. Depolamayı az bulursanız bunu genişletmeniz maalesef mümkün değil.

Vivo, cihazın arka tarafına ise 16 megapiksel, 8 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere üç adet kamera yerleştirdi. 16 megapiksellik kamera ana kamera iken, 8 megapiksel çözünürlüğündeki sensör ultra geniş çekim yapabiliyor. 2 megapiksellik kamera ise derinlik sensörü olarak görev alıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Vivo Y19’un ön kamerası portre modu ve güzellik modu gibi kamera özellikleriyle birlikte geliyor.

18W hızlı şarj destekli dev batarya

Telefonun arka tarafında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Vivo'nın tek bir şarjla 17 saat sürekli kullanım iddia ettiği 5.000 mAh'lık bir batarya telefona güç veriyor ve bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip. 5.000 mAh bir batarya için hızlı şarjın olması oldukça önemli bir özellik.

Vivo Y19, piyasaya iki renk seçeneğiyle çıkıyor: siyah ve çiğ beyaz. Her iki modelde Realme X’in arka tasarımını andıran tasarımsal özelliklere sahip. Telefon Android 9 Pie üzerine kurulmuş Funtouch OS 9.2 ile birlikte geliyor ve Vietnam’da yaklaşık 215 dolara (1.228 Türk Lirası), Tayland’da ise yaklaşık 232 dolara (1.325 Türk Lirası) satışa sunuluyor.

Vivo Y19 teknik özellikleri: