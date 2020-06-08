Ortaokul Öğrencisinden Maskeler İçin Sterilizasyon Kutusu

Antalya’da yaşayan ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, koronavirüse karşı kullanılan maskelerin sterilize edilip yeniden kullanılmasını sağlayacak bir ‘sterilizasyon kutusu’ geliştirdi. Canpolat’ın geliştirdiği sterilizasyon kutusu, maskeleri 30 dakika içinde sterilize ederek 50 kez kullanılabilmesini sağlıyor.

Antalya’daki özel bir okulda 7. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Egemen Doğan Canpolat, koronavirüs salgınında kullanılabilecek dikkat çekici bir projeye imza attı. Daha önce birçok TÜBİTAK projesinde görev alan Canpolat, N95 ve medikal maskelerin sterilize edilip tekrar kullanılmasını sağlayan bir sterilizasyon kutusu geliştirdi.

Egemen Doğan Canpolat, sterilizasyon kutunun sıcaklığının 5 dakika içinde 80 dereceye ulaştığını, kutu ısındıktan sonra maskelerin 30 dakika içinde sterilize olduğunu söyledi. Canpolat, bu şekilde maskelerin yaklaşık 50 kez kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Geliştirdiği sterilizasyon kutusu hakkında açıklama yapan Egemen Doğan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceği konusunda uzun süre düşündüğünü söyledi. Canpolat, özellikli olarak sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 maskelerine artan ihtiyacı karşılamak için maskelerin sterilize edilip yeniden kullanılması üzerinde düşünmeye başladığını ifade etti.

Çalışmaları sonucunda sterilizasyon kutusunu geliştirmeyi başaran Canpolat, kutunun yapısı hakkında da bilgi verdi. Canpolat, kutunun içinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli bir şekilde yayılmasını sağlayan bir fan bulunduğunu belirtti. Kutunun tasarımı, hızlı bir şekilde ısınmasını sağlayacak ve kutu içerisinde ısının düzenli bir şekilde yayılmasına imkan tanıyacak şekilde tasarlandı.

Sterilizasyon kutusu projesini gerçek bir ürün olarak hayata geçirmek istediğini söyleyen Egemen Doğan Canpolat, “Günde birkaç defa maske değiştirmesi gerekenler olduğunu düşünürsek, sterilizasyon kutusunun hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum” dedi.