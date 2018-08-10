Oscar "En Popüler Film" Kategorisine Aday Olabilecek 5 Film

Oscar Ödüllerinin yeni "En Popüler Film" kategorisine aday olabilecek, yılın gişe rekortmeni, başarılı filmleri listeledik.

Akademi Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin bu hafta yaptığı açıklamada Oscar ödüllerine yeni bir kategori olarak “En İyi Popüler Film”i ekleyeceğini duyurmuştu. Öte yandan duyuru yapılmasına karşın pek çok detay muallakta kaldı. Bu noktada popüler filmden kastedilenin tam olarak hangi kriterlere ve ne gibi ölçütlere göre değerlendirileceği bilinmiyor. Hal böyle olunca, yeni kategori belki de gişe rekoru kıran filmleri taçlandırmak için bir ödül olacak. Resmi bir açıklama gelene kadar bilemeyeceğiz ama Oscar’da yer alabileceğini düşündüğümüz, hatta popülerlik dışında diğer dallardan da ödüller alabilecek filmlerin ufak bir listesini hazırladık. İşte hem geleneksel kategorilerden hem de yeni kategoriden ödül alabileceği tahmin edilen 5 film:

A Quiet Place

John Krasinski'nin sesle avlanan yaratıkların yaşadığı bir dünyada hayatta kalmak için savaşan bir ailenin hikayesini konu aldığı korku – gerilim filmi A Quiet Place, vizyona girdiği andan itibaren övgü yağmuruna tutuldu ve IMDB’den bir korku filmine göre hayli yüksek bir puan aldı. 17 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, 332 milyon dolar gişe yaptı. Soluksuz izlenen bu filmi "En Popüler Film" kategorisine aday olarak görebiliriz.

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War, bu senenin belki de en popüler filmi oldu. Dünya çapında 2 milyar doların üzerinde gişe yapan film, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en popüler filmlerden birisi. Hayranların yanı sıra eleştirmenlerde Avengers: Infinity War’a övgülerini iletti. Peki en iyi görüntü ödülüne layık görülebilir mi?

Black Panther

Infinity War’dan önce Black Panther, Marvel’in franchise piyasasındaki lider olduğunu kültürel bir filmle kanıtladı. Black Panther, Afrika’da baskın bir şekilde siyahi oyunculardan oluşan ilk süper kahraman filmi. 1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak gişe rekoru kıran film “en iyi görüntü” kategorisinde de eleştirmenlerin favorisiydi ve bu ödüle aday gösterilen ilk süper kahraman filmi olmaya hak kazandı. Black Panther’in popüler film ve en iyi görüntü kategorilerinde yer alacağından eminiz.

Incredibles 2

İnanılmaz aile, dünya çapında 1 milyar doları geçerek tüm zamanların en hasılat yapan animasyon filmi oldu. Uzun bir aranın ardından Pixar yapımı 2. film, Rotten Tomatoes’da izleyici ve eleştirmelerden yüzde 94 oranında başarı puanı aldı. En iyi animasyon kategorisinde Oscar’da karşımıza çıkmasını beklediğimiz film, popüler film dalında da karşımıza çıkabilir.

Mission: Impossible — Fallout

Mission: Impossible — Fallout, Rotten Tomatoes’da yüzde 97 ile en iyi puan almış film oldu. Vizyona girdiği ilk hafta Box Office de çok iyi bir başarı yakalamasa da ikinci hafta zirveye tırmanmayı başardı. Serinin hiçbir filmi şu zamana kadar Oscar’a aday gösterilmedi. İzleyici ve eleştirmenlerin tam yıldız verdiği film, “En Popüler Film” kategorisinde yarışabilecek mi göreceğiz.