Otoyollarda uygulanan hız limitleri bugün itibarıyla artırıldı. Vatandaşlar artık, bazı yollarda yasal limitler dahilinde 154 km/sa hıza ulaşabilecekler. Peki hangi otoyolda hangi hız limiti uygulanacak?

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'deki otoyollarda uygulanan hız sınırlarının artırılacağından bahsetmiştik. Beklenen oldu ve bugün itibarıyla yasal hız limitleri değişti. Ancak tüm otoyollarda uygulanacak hız limitleri aynı değil. Peki hangi yolda, yeni hız sınırı ne kadar?

Yapılan resmi açıklamalara göre otoyollardaki hız limitleri, yolun kalitesine ve kaldırabileceği maksimum hıza göre dizayn edilmiş durumda. Zira yeni ve daha kaliteli yollardaki hız limitlerine baktığımızda, eski olarak tanımlanan yollardan yüksek olduğunu görüyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, hangi yolda maksimum hangi hıza ulaşabileceğinize hep birlikte bakalım.

Otoyollarda yeni hız limiti ne kadar?

Edirne-İstanbul (Avrupa Otoyolu): 130 km/sa

İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu): 130 km/sa

Niğde-Mersin-Şanlıurfa Otoyolu: 130 km/sa

Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu: 130 km/sa

Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı (Kuzey Marmara Otoyolu): 140 km/sa

Malkara-Çanakkale Otoyolu: 140 km/sa

Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı Otoyolu: 140 km/sa

Ankara-Niğde Otoyolu: 140 km/sa

Yukarıda paylaştığımız limitler, otoyollardaki yeni sınırlar olarak açıklandı. Ancak radar uygulamalarında yüzde 10'luk istisna payı da bulunuyor. Böylelikle, yukarıdaki yasal limitlere ek olarak, hızınızı yüzde 10 daha artırabileceksiniz. Buna göre; 130 km/sa limitinin olduğu bir yolda giden vatandaşın görebileceği en yüksek hız değeri 143 km/sa, 140 km/sa limitinin olduğu bir yolda giden vatandaşın görebileceği en yüksek hız değeri ise 154 km/sa olacak.

Hız limitleri yasal olarak yükselmiş olsa da 154 km/sa hızın hiç de azımsanacak seviyede olmadığını unutmamak gerekiyor. Diğer her şeyden önce yüksek hız, "hız körlüğü" problemine neden olur. Hız körlüğü, hızınız arttıkça görüş açısının düşmesi demektir. Ayrıca; her otomobilin bu denli yüksek hızları uzun mesafede kaldıramayacağını unutmamak gerekiyor. Her iki durumda da can sağlığınız için bu kadar hızlanmak iyi olmayabilir. Bir de işin yakıt boyutu var. Sahip olduğunuz araç, bahsettiğimiz hızlarda çok daha fazla yakıt tüketimi yapacaktır. Hangi sebebi makul bulursunuz bilemeyiz ancak siz siz olun aşırı hız yapmayın.