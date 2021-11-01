Oxford English Dictionary, 2021 yılının kelimesinin "vax" olduğunu açıkladı. Aşı anlamına gelen "Vaccine" kelimesinin kısaltılmış hali olan vax, artık çok daha fazla kullanılıyor. Hatta uzmanlara göre bu kelimenin kullanım sıklığı, son 1 yılda 72 kat arttı.

Dünyanın en köklü sözlüklerinden Oxford English Dictionary, 2021'in kelimesini seçti. 2020 yılında yaşanan olağanüstü olaylar nedeniyle "Bu yılı tek bir kelimeyle açıklamak mümkün değil." diyerek hiçbir kelimeyi yılın kelimesi olarak seçmeyen kurum, bu yılın kelimesinin "vax" olduğunu açıkladı. Peki bu kelime ne anlama geliyor?

Vax, İngilizce'de aşı anlamına gelen "Vaccine" kelimesinin kısaltılmış bir hali. Kelime ile ilgili araştırma yapan yetkililer, vax kelimesinin kullanımının son 1 yılda 72 kat arttığı sonucuna ulaştılar. Üstelik bu kelime, bazı kelimelerle birleşerek yepyeni deyişler de oluşturuyordu. Örneğin aşı pasaportu, aşılanmış ya da aşılanmamış kişiler, aşı karşıtı veya aşı dağıtımı gibi söz öbeklerinin tümü, vax'la birleştirilerek söylenmeye başladı.

"Vax, hayatımızın her yerinde kendine yer buldu"

Konuyla ilgili açıklamalar, Oxford Languages ​​başkanı Casper Grathwohl tarafından yapıldı. Grathwohl; vax kelimesinin hayatımızın her yerine entegre olduğunu, bugün bir flört uygulamasından bürokratik işlemlere kadar her yerde karşımıza çıktığını söyledi.

Vax ile ilgili konuşan bir diğer isim de Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Mercedes Durham oldu. Kelimenin kısa olması nedeniyle avantaj sağladığını ifade eden Durham, vax'ı internet meme'lerine benzetti. Kelimenin bir şekilde her alanda kullanılabilir olacağını düşündüğünü söyleyen bilim insanı, bunun tamamen insanların yaratıcılığına bağlı olduğunu belirtti.