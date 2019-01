Oyun Geliştiricilerin Favori Platformu Yine PC Oldu

Oyun geliştiriciler, en çok bilgisayar platformu için oyun geliştiriyor. Daha sonra akıllı telefonlar geliyor. Gittikçe artan bir oranla daha fazla oyun geliştirici, PC için oyun geliştiriyor.

Bilgisayarlar, oyun geliştiricilerin favorisi olan konumunu kaybetmiyor. Yaklaşık 4000 oyun geliştiricinin katıldığı Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda yapılan anket neticesinde ortaya çıkan sonuç bu şekilde.

Oyun endüstrisinin 2019’daki durumu adlı raporda oyun geliştiricilerin yüzde 59’u son oyunlarını PC için çıkarmış. İlk defa bu oran yüzde 50’nin üzerine çıktı. Akıllı telefonlar ve tabletler ise ikinci sırada yüzde 38’lik paylarıyla ikinci popüler platform oldular.

Şu an hangi platforma oyun geliştiriyorsunuz raporunda ise her üç kişiden ikisi PC için geliştiriyorum cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 62’si yeni oyunumu PC için çıkaracağım derken, konsola oyun çıkaranların arasındaki en yüksek oran ise yüzde 32 ile PlayStation 4 oldu. PC için olan ilgi her sene artarken diğer platformlar için olan ilgi sürekli sabit bir seviyede devam ediyor.

Şu anda en çok ilgilendiğiniz platform hangisi diye sorulduğunda yine yüzde 60’lık bir kısım PC cevabını verdi. PC’yi ikinci sırada Nintendo Switch takip etti.

Anketteki sorulardan bir başkası ise oyun geliştiricilerin Steam, GOG, Epic Store gibi oyun mağazaları hakkındaki düşünceleri nedir şeklindeydi. Oyun geliştiricilerin yüzde 6’sı Steam’in oyunun gelirlerinden aldığı yüzde 30’luk payın adil olduğunu düşünüyor. Yüzde 17’si belki adil olabilir ifadesini kullandı. Diğer yüzde 17’lik bir kesim bilmiyorum yanıtını verirken, yüzde 32’lik bir kesim ise bu kesintinin adil olmadığını düşünüyor. Sona kalan yüzde 27’lik bir kesim ise muhtemel adil değil ifadesini kullandı.

Bütün bu anketteki değerlendirmelere rağmen oyun geliştiricilerin yaklaşık 47’si geliştirdikleri oyunu Steam’de satıyor. Geliştiricinin kendi sitesinde sattığı oyunların oranı yüzde 26’ya denk geliyor. Humble Store, GOG ve itch.io gibi mağazalardaki satışların toplam oranı ise yüzde 20’yi buluyor.

Anketteki diğer sorular, sanal gerçeklik gözlük tercihleri, loot boxlar ve iş yükleri gibi sorulardı. Oyun geliştiricilerin yarısından fazlası haftada 40 saatten fazla çalıştığını söyledi.