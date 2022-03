Oyun Karakterleri, Geçmişten Günümüze Nasıl Değişti?

Oyun karakterleri, her ne kadar dizi veya film karakterleri kadar derinliğe sahip olmasa da (en azından çoğu oyunda), her biri bizim çocukluğumuzun kahramanı. Bu yazımızda sizlere piksellerden gerçek insanmış ve yaşıyormuş gibi görünen karakterlere nasıl evrildiklerini aktarmak istedik.

Oyun grafikleri, son on yılda daha hızlı işlemciler, daha güçlü bellek ve ekran kartı teknolojisindeki muazzam gelişmelerden yararlanarak hızla gelişti. İlk çıkan oyunlar, o zamanlar zengin görselleri hayata geçirmek imkânsız olduğundan dolayı basit hareketsiz görüntülerden ve karakterleri poligonlardan ibaretti.

Her ne kadar bu oyun karakterleri o zamanlar piksellerden ve geometrik şekillerden ibaret olsa da hepsi kahramanlarımız oldu. Şimdilerde ise bu karakterler nasıl görünüyor, geçmişten günümüze nasıl gelmişler gelin bir göz atalım.

Max Payne

Lara Croft (Tomb Raider)

Link (Legend of Zelda)

Leon ve Claire (Resident Evil)

Nathan Drake (Uncharted)

Kratos (God of War)

Spider-Man

Captain Price (Call of Duty)

Scorpion ve Sub-Zero (Mortal Kombat)

Solid Snake (Metal Gear)

Max Payne

İlk oyun: 2001

Son oyun: 2012

Max Payne, oyun tarihinde bir devrim niteliğindedir. 3. şahıs nişancı oyunlarının atası sayılabilecek olan Max Payne, Remedy tarafından geliştirilmişti. 2001 yılında piyasaya sürülen Max Payne karakterinin o dönemki yüzü, şirketin kurucularından Sam Lake’in yüzüdür. Daha sonra Max Payne 2’de Max ağabeyimizi Timothy Gibbs isimli bir oyuncu canlandırmıştı.

2011 yılında Max Payne’in hakları Remedy’den satın alındı ve Rockstar Games’e geçti, orada da Max Payne’i James McCaffrey isimli oyuncu canlandırdı. Bununla birlikte Max Payne’in oynanış mekanikleri çok değişmese de tabii ki Rockstar Games kalitesiyle birlikte grafikler tavan yapmıştı. Max’in yüzü gerçek bir insanın yüzünün ilk çıktığında gerçek bir insana ait bir yüzün .jpeg dosyasından ibaret olmasından 2012 yılında hareket yakalama teknolojisiyle canlandırılmaya geçmesi gerçekten büyüleyici.

Lara Croft (Tomb Raider)

İlk oyun: 1996

Son oyun: 2018

Tabii ki böyle bir listede ablamız Lara Croft’tan bahsetmezsek olmaz. İlk olarak 1996 yılında oyuncuların gönlünü fetheden Lara Croft, o zamanlar gerçekten geometrik şekillerin boyanmasından ibaretti. Hatta o zamanki Lara Croft’un göğüslerinin üçgen olması günümüzde bayağı bir şaka konusu olmuştu.

2010 yılında yeniden hayata geçirilen Tomb Raider serisiyle birlikte tabii ki Lara Croft da büyük bir değişime uğradı. Yapımını Square Enix’in üstlendiği yeni Tomb Raider serisi, grafik konusunda gerçekten kendine hayran bırakıyor ve Lara Croft’un muhteşem tasviri izlemeye doyulmuyor.

Link (Legend of Zelda)

İlk oyun: 1986

Son oyun: 2022

Eğer bir oyuncuysanız, ‘Legend of Zelda’da oynadığımız karakterin adı Zelda değildir!’ sözünü muhtemelen yüzlerce kez duymuşsunuzdur. The Legend of Zelda’nın ana karakteri Link de geçmişten günümüze büyük bir değişime uğradı, zaten ilk oyun 1986’da çıkmış nasıl uğramasın?

İlk Legend of Zelda oyunu, 1986 yılında çıkmıştı ve Nintendo tarafından geliştirilmişti. Nintendo’nun en başarılı serilerinden biri olan ilk LoZ oyunu 8bit bir platform oyunuydu. Link karakterinin en büyük değişimi Legend of Zelda: Breath of the Wild oyunu ile gerçekleşti. Bu arada 2022 yılında Breath of the Wild’ın 2. oyunu da gelecek.

Leon ve Claire (Resident Evil)

İlk oyun: 1996

Son oyun: 2021

Korku ve gerilim temasının oyun dünyasındaki ilk temsilcilerinden olan Resident Evil serisi, Capcom tarafından geliştirildi ve 1996 yılında hayatımıza girdi. Resident Evil serisinde günümüzde de var olan birçok karakteri bu ilk oyunla tanıdık ancak en çok sevilen iki karakter her zaman Resident Evil 2 ile hayatımıza giren Leon ve Claire olmuştu.

Raccoon City Polis Departmanında görevli olan Leon S. Kennedy ve Chris Redfield’ın kardeşi Claire Redfield’ın yolunun kesiştiği Resident Evil 2, 1999 yılında çıkmıştı. Daha sonra 2018 yılında yeniden yapılan Resident Evil 2 ile bu karakterlerin günümüzde nasıl göründüğünü görmek gerçekten büyük bir zevk.

Nathan Drake (Uncharted)

İlk oyun: 2007

Son oyun: 2016

Listedeki belki de en ‘ne alaka’ diyebileceğiniz oyun Uncharted serisi olabilir zira ilk oyunu PlayStation 3 dönemi olan 2007 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak bu demek olmuyor ki Nathan Drake günümüze kadar muazzam bir değişime uğramadı.

İlk oyun çıktığında oyun dünyasından ‘Indiana Jones’lu Tomb Raider’ yaftası yemişti. Ancak oynanışı, hikâyesi ve o zaman göre olan grafikleri ile Uncharted bu insanları yanıltmayı başarmıştı. Serinin geri kalan oyunlarıyla Nathan Drake, PlayStation dünyasının en çok tanınan karakterlerinden biri oldu. 2016 yılında çıkan Uncharted 4: A Thief’s End ile birlikte Nathan Drake, ilk oyundakinden bambaşka bir hâl almıştı.

Kratos (God of War)

İlk oyun: 2005

Son oyun: 2018

Kratos’un yeri PlayStation oyuncularında bambaşkadır. Belki de PlayStation’u PlayStation yapan diyebileceğimiz oyun serisi olan God of War, ilk üç oyunu ve yan oyunlarıyla ‘Hack & Slash’ temalı bir seriydi. Karakterimizi sadece yukarıdan görüyor ve önümüze geleni kesip ilerlerken hikâyeye odaklanmıyorduk. Yine de Kratos’un o soluk gri vücudu ve kırmızı dövmeleri hepimizin hafızasındadır.

Hem God of War’ın bu oynanış türü hem de Kratos’un o PlayStation 2 görünüşü, God of War (2018) ile bambaşka bir hâl aldı. Oynanış açısından bir nevi Last of Us-vari diyebileceğimiz bir duruma gelen God of War’ın Kratos’u da artık eskisi kadar sert bakışlı değildi. Ancak grafik olarak bambaşka bir hâl almıştı.

Spider-Man

İlk oyun: 2001

Son oyun: 2020

Tabii ki de Spider-Man denince ilk akla gelen şey oyun değil filmdir. Tobey Maguire sonuçta, boru değil. Tabii Andrew Garfield ve Tom Holland’ı da yermemek gerek. Ancak özellikle Tobey Maguire’ın üzerinde durmamızın sebebi, 2001 yılında onun filminden uyarlanan Spider-Man oyunu. Belki de o oyunu çoğu oyuncu hatırlamaz ancak hatırlayan niş bir kitle mevcut olduğuna eminiz.

O dönemki Spider-Man oyunu, birçok hayranın çocukluğunu geçirdiği bir oyun olmuştu. 2018 yılında Insomniac’ın geliştirdiği son Spider-Man oyunu hiçbir filmden esinlenilmişti. Hatta o kendi evrenine sahip bir Spider-Man oldu. Bu oyundaki detayları anlatmakla bitmez ancak sadece Spider-Man’in geldiği hâl bile anlamanıza yeter.

Captain Price (Call of Duty)

İlk oyun: 2004

Son oyun: 2019

Call of Duty serisi, bugüne kadar Soap, Roach, Captain MacMillan, Sandman, Ghost, Reznov, Mason, Hudson, Woods ve Yuri gibi birçok efsanevi ve ikonik karaktere ev sahipliği yaptı. Ancak sizin de bildiğinizi gibi bunların hiçbiri Captain Price kadar gönlümüzde taht kurmayı başaramadı.

Call of Duty serisinin Modern Warfare’den önce de bir Captain Price’a sahip olduğunu çok kişi bilmez. 2004 yılında piyasaya çıkan ve 2. dünya savaşında geçen ilk oyundaki Captain Price o kadar fazla sevildi ki Modern Warfare serisiyle birlikte onun torunu olarak seriye geri geldi. Tabii 2019’da çıkan yeni Modern Warfare ile Cpt. Price bir daha değişti ancak onun asıl ikonik görünüşü klasik Modern Warfare üçlemesindeki hâlidir.

Scorpion ve Sub-Zero (Mortal Kombat)

İlk oyun: 1992

Son oyun: 2019

Dövüş oyunlarının ülkemizde en çok sevileni olan Mortal Kombat, ilk olarak 1992 yılında piyasaya çıkmıştı ve o zamanki Mortal Kombat karakterleri, gerçek kostüm giymiş insanların hareket yaparken çekilmiş fotoğraflarının birleştirilmiş haliydi.

Mortal Kombat serisinin en çok bilinen iki karakteri tabii ki Scorpion ve Sub-Zero’dur. Mortal Kombat 11 ile bu karakterleri artık sadece 2 boyutta görmüyoruz ve hikâyelerini de izleyebiliyoruz. Mortal Kombat 11’de onlarla dövüşürken gerçekten bir filmin içindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz.

Solid Snake (Metal Gear)

İlk oyun: 1987

Son oyun: 2018

Metal Gear serisi biraz karışık bir seri, her zaman aynı karakterlere sahip olmamıştı. Ancak serinin en çok bilinen karakteri tabii ki Solid Snake. Solid Snake ilk gözüktüğü zaman gözünü bandanayla kapatan bir tasvire sahipti.

Metal Gear Solid V: Phantom Pain ile birlikte Solid Snake karakteri gerçekten hayran olunası bir hal aldı. Hem oyunun yenilikçi oynanış mekanikleri hem de Solid Snake’in yeni karizma hâli bambaşka bir hissiyata girmenize sebep oluyor.

Böylelikle geçmişten günümüze sevdiğimiz oyun karakterlerinin değişimini listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın.